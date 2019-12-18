ДТП в Барнауле: столкнулись автобус и иномарка

Авария с участием пассажирского автобуса случилась на улице Кутузова в среду, 18 декабря, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, что иномарка протаранила заднюю часть общественного транспорта, который находился в районе автобусной остановки.
О пострадавших ничего не сообщается. В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что информации об этом ДТП в ведомство не поступало.
Очевидцы сообщают о пробке. Однако из данных сервиса "Яндекс. Пробки" на 16:35 следует, что серьезных помех для движения нет.
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