Бизнесмен и пенсионер. На пост мэра Барнаула появились два новых кандидата

Два новых кандидата вступили в борьбу за пост главы Барнаула. Об этом порталу amic.ru сообщил секретарь конкурсной комиссии Сергей Струченко.
17 декабря 2019 года документы на участие в конкурсе подал предприниматель и депутат Барнаульской гордумы (от ЛДПР) Алексей Скосыркий. Скосырский родился 28 марта 1966 года. В 1987 году закончил строительно-технологический факультет Алтайского политехнический университета, в 2017 году получил диплом Института мировых цивилизаций по специальности "Менеджмент". Состоит в партии ЛДПР и представляет ее в Барнаульской городской думе.
18 декабря комиссия приняла документы от пенсионера Василия Часовских. Он родился 1 января 1948 года в Троицком районе Алтайского края. В 1971 году закончил Саратовское военное училище им. Ф.Э. Дзержинского, в 1976 году – Бийский механико-технологический техникум, а в 1983 году получил диплом Алтайского сельскохозяйственного института. В 2017 году участвовал в выборах главы Буланихинского сельсовета Зонального района и в выборах мэра Бийска.
Всего на пост главы Барнаула претендуют семь кандидатов. Ранее документы принесли экс-глава "Партии Роста" в Алтайском крае, бизнесмен Андрей Крылов, в прошлом бизнесмен, а ныне безработный житель Барнаула Алексей Шипунов, барнаульский бизнесмен Сергей Шумов, врио главы города Вячеслав Франк и Барнаульской гордумы, коммунистка Елена Хрусталёва.
Комментарии
В 7 на рабочей.
Дочегож всё у Нас прозрачьно!
Молодых надо!
И кому нужен весь этот цирк? Борьба у них... бодался теленок с дубом!
получил диплом Института мировых цивилизаций
Правильный институт. Самое то для туркластера.
Он родился 1 января 1948 года
А дедушка хочет себе похороны за счет бюджета сделать?