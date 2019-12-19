Началась большая пресс-конференция Владимира Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина началась 19 декабря в 12 часов по Москве. В таком формате глава государства встречается с журналистами уже 15-й раз. Мероприятие традиционно проводят в декабре. Президент подводит итоги уходящего года, дает оценку политической, экономической, социальной ситуации в стране и мире.
Пресс-конференция проходит в центре международной торговли в Москве, на мероприятие аккредитовано 1895 российских и зарубежных журналистов. В прошлом году их было почти на 200 меньше – 1702. И в этот раз участие во встрече с президентом принимает корреспондент портала amic.ru Елена Маслова.
Посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции можно на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир24".
Сколько продлится пресс-конференция, неизвестно. В 2018 году президент общался с журналистами 3 часа и 3 минуты и ответил на 53 вопроса журналистов. Два года назад общение с представителями СМИ продлилось 3 часа 40 минут. Главе государства задали 73 вопроса.
Самой долгой была пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут. Тогда Владимир Путин ответил на 106 вопросов.
Комментарии
Что можно воду ставить перед телевизором заряжать?
Очень актуальные вопросы для россиян: глобальное потепление..
цЫрк
указ об отмене крепостного права оглашали во время великого поста, чтобы люди были по большей части трезвые... в декабре походу тоже не случайно выбрано?
Не забудьте поставить рядом с телемудозвонами банки с водой, крема чтобы, заряжалась энергией кремлёвского сидельца
А также банки с мочой спортсменов, в которой к концу пресс-конференции должендолжен исчезнуть мельдоний