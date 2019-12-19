Зима с "Европой Плюс Барнаул" началась с "европейских" ледовых заездов

На три месяца каток в ТРЦ Galaxy стал площадкой не только массового катания на коньках, но и эпицентром актуальной музыки и хорошего настроения.
На льду – самые преданные слушатели радиостанции №1 в России*. Билеты на "Европейские игры" они получили за свою активность в радиоэфире на частоте 104.9 FM в рубриках "Топ Трек", "Хит Бэк" и "Игра № 1". Под популярные треки участники проекта на льду танцевали, соревновались в меткости и просто хорошо проводили время. Все участники получили подарки от генеральных партнеров проекта – энергетического напитка Target и "АлтайЕвроМоторс", официального дилера Volkswagen в Алтайском крае.
"Раньше события такого формата в Барнауле мы не проводили, – рассказал программный редактор "Европы Плюс Барнаул" Олег Шишкин. – Это замечательно, что выходной можно провести не просто лежа на диване, а катаясь на коньках, участвуя в интересных конкурсах, да еще и получать за это замечательные подарки".
До конца зимы 2019-2020 запланировано еще два мероприятия в рамках проекта "Каток Европа Плюс" – в честь Дня студента в январе, и в феврале в честь Дня всех влюбленных. Все подробности можно будет узнать в эфире радиостанции "Европа плюс Барнаул" на частоте 104.9 FM.
*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), апрель-сентябрь 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.
Комментарии
Надо свой каток Европе Плюс, круглосуточный!
Замечательное мероприятие. Были с семьей в этот день на катке. Почаще бы такое проводили в Барнауле.
Было весело, просто пришла перекусить, а тут такое зрелище)
Надо сходить, давно не каталась уже на коньках