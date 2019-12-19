"Великий Гэтсби" и танцы в стиле джаз: BarBoss приглашает на предновогодние вечера

Предновогодние вечера в обновленном кафе-баре BarBoss откроются 20 декабря 2019 года тематической вечеринкой в стиле "Великий Гэтсби".
Гости попадут в уникальную атмосферу Jazz Time. Весь вечер зрителей будет развлекать сибирский ведущий Александр Глазунов, а любимые мелодии популярных джазменов исполнят солисты кавер-группы Duet Slin Игорь Наумов и Сергей Лазорин.
Но на этом сюрпризы не закончатся. Гости попробуют исполнить несложные, но красивые движения на мастер-классе по джазовым танцам.
Ценителей вкусных и изысканных блюд шеф-повар уже готов удивлять невероятным новым меню. Непринужденную атмосферу поддержат бармены, которые приготовят специальные коктейли.
Сбор гостей в 20:00.
Вход свободный.
Кафе-бар BarBoss открыт для вас 24 часа. Забронировать столик можно уже сейчас.
Кафе-бар BarBoss
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 116
Бронирование мест по телефонам:+7 (902) 998-23-53, +7 (3852) 62-97-05
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