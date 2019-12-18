Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем аккаунте в Telegram рассказал об ужесточении пограничного контроля при поездках украинцев в Россию.
По его словам, с 1 марта 2020 года для поездки в РФ нужно будет получить загранпаспорт. Для проезда в обратном направлении никаких дополнительных мер не введут.
Чиновник уточнил, что вернуться на Украину можно будет по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Гончарук подчеркнул, что использование загранпаспортов должно ускорить прохождение контроля, так как их будут считывать специальными приборами.
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