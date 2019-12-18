Жителям Барнаула дадут возможность контролировать уборку снега

Фото: barnaul.org
Руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин рассказал о том, что теперь его ведомство будет публиковать еженедельные планы уборки, сообщает пресс-центр мэрии.
Соответствующее поручение дал комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Идея заключается в том, чтобы сделать процесс уборки улиц более прозрачным.
Любой барнаулец сможет посмотреть график уборки на сайте мэрии и проверить качество выполняемой уборки.
"У жителей будет возможность отследить, когда и где будут организованы работы, проконтролировать их проведение", — констатировал Курышин.
Ранее барнаульская прокуратура проверила качество уборки городских улиц от снега и наледи. По итогам проверки выявили снежные накаты, колейность, наледь, снежные валы и другие нарушения национального стандарта, принятого в РФ.
В связи с этим в администрацию Барнаула внесли представление об устранении нарушений и наказании ответственных лиц.
Сложную ситуацию Курышин объяснил погодными условиями. По его словам, в этом году вывезено на 20% снега больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом снег в этом году лег на десять дней позже.
Комментарии
График уборки? Тут плакать надо или смеяться? Разве у нас синоптики работают настолько хорошо, что снега выпадает столько, сколько планируется? Очевидно что нет. А тогда о каких графиках тут пишут?
В первую очередь... Хватит врать! Когда говорят, что в городе работает 100+ машин, то нужны доказательства - сайт где бы в реальном времени отображались бы эти машины. И второе - результат работ. Когда пишут что вывезли 100500 тонн снега, то нужно указать куда он вывозится, конкретные адреса.