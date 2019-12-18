Продажа 10-метровой квартиры в Барнауле вызвала ажиотаж

Аукцион по продаже миниатюрного жилого помещения в доме №25 на улице Энтузиастов в Барнауле собрал сразу несколько желающих приобрести его в собственность, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
На квартиру, площадь которой составляла всего 10 квадратных метров, претендовали три физических лица и один индивидуальный предприниматель.
По результатам торгов победитель предложил цену, которая превышает стартовую на 36% — с 311 тысяч рублей до 423 тысяч рублей.
Примечательно, что это была уже вторая попытка реализовать арестованное имущества, которое обременено ипотекой. Первый аукцион состоялся 30 сентября текущего года, не вызвав интереса у покупателей.
В качестве очевидного преимущества такого маленького жилья помимо его низкой стоимости можно назвать разве что одно – крайне низкий налог на имущество. Сейчас он составляет всего 369 рублей в год.
Комментарии
Это не жилье, это собачья конура за пол-миллиона
У меня кухня больше