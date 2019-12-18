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Новости

Такие в NHL еще не забивали. Второй чудо-гол Свечникова поразил всех

, ИА "Амител"
Алтайский хоккеист записал на свой счет еще один "лакросс-гол"
Андрей Свечников / Фото: из архива

Андрей Свечников / Фото: из архива

Родившийся в Барнауле нападающий "Каролины" Андрей Свечников продолжает устанавливать рекорды в самой популярной хоккейной лиге мира.

Сначала Свечников стал самым молодым хоккеистом с 1997 года, который забил два гола в матче плей-офф NHL, а теперь – единоличным рекордсменом лиги по чудо-голам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Речь идет о таком уникальном элементе, как "лакросс-гол", когда хоккеист кладет шайбу на клюшку и закладывает ее аккуратно "за шиворот" вратарю.

Недавно барнаулец стал первым хоккеистом, которому удалось выполнить этот бросок в матче NHL. Но он не остановился на этом и повторил трюк еще раз – в ворота "Виннипег Джетс".

"Я много тренирую этот элемент. Когда оказываюсь за воротами и имею достаточно пространства, всегда планирую попробовать такой трюк. Посмотрим, может, я смогу так же забить в следующей игре", – поделился алтайский спортсмен.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.12.2019 21:54
- гость -

виртуоз!

18.12.2019 22:55
Botanik

Зарипов-младший в Канаде тоже нормальный забил, буллит.

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