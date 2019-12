Такие в NHL еще не забивали. Второй чудо-гол Свечникова поразил всех

Родившийся в Барнауле нападающий "Каролины" Андрей Свечников продолжает устанавливать рекорды в самой популярной хоккейной лиге мира.

Сначала Свечников стал самым молодым хоккеистом с 1997 года, который забил два гола в матче плей-офф NHL, а теперь – единоличным рекордсменом лиги по чудо-голам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Речь идет о таком уникальном элементе, как "лакросс-гол", когда хоккеист кладет шайбу на клюшку и закладывает ее аккуратно "за шиворот" вратарю.

Недавно барнаулец стал первым хоккеистом, которому удалось выполнить этот бросок в матче NHL. Но он не остановился на этом и повторил трюк еще раз – в ворота "Виннипег Джетс".

"Я много тренирую этот элемент. Когда оказываюсь за воротами и имею достаточно пространства, всегда планирую попробовать такой трюк. Посмотрим, может, я смогу так же забить в следующей игре", – поделился алтайский спортсмен.

Andrei Svechnikov just scored with the Michigan Move again pic.twitter.com/Ip5nKfEcqq