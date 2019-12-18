Голая Настя Каменских шокировала поклонников фото ню в Instagram

Популярная российская певица Настя Каменских ошеломила своих поклонников необычайно откровенным снимком в Instagram, где на ней нет никакой одежды, а почти напротив стоит "предательское" зеркало. Правда, отражение в нем заретушировано.
Но даже вида сзади хватило поклонникам, чтобы оценить несомненные достоинства превосходной фигуры артистки.
В подписи к фотографии Настя напомнила поклонникам, что женщина – это не только красивый внешний вид.
"Женщина – это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина – это единение с природой, – порассуждала певица. – Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос".
Ранее участники дуэта "Потап и Настя" попрощались с поклонниками, заявив, что приостанавливают работу на неопределенный срок. Артисты заявили, что они приготовили для фанатов кое-что интересное. Отметим, что в таком составе они выступали на протяжении 11 лет.
Комментарии