Африканских нелающих собак продают в Бийске

Объявление о продаже щенков собаки редкой породы появилось в Бийске, сообщает "Бийский рабочий". Заводчик предлагает приобрести щенков африканской нелающей собаки, также известной как басенджи.
Этих собак, как можно понять из названия породы, отличает неумение лаять. Вместо этого они издают звуки похожие на урчание или голубиное воркование.
Кроме того, собаководы отмечают у них прекрасно развитую мимику. Она настолько активна, что со временем на морде животного появляются морщины. К числу преимуществ питомцев этой породы еще можно отнести гипоаллергенную шерсть.
А вот стоимость к списку плюсов сложно отнести. Автор объявления просит 40 тысяч рублей за одного щенка, родители которого, по его словам, чемпионы России. При этом забрать породистого питомца можно будет не раньше чем в феврале.
Комментарии
Представляю лицо злодея который перелез через забор, а к нему подбежала такая собаки начала корчить рожи урчать.
18.12.2019 21:25
месный
Это охотничья порода. Очень быстро бегает. Вряд ли она будет корчить рожи злодею.
Ну да, страшненькая.