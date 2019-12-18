Экс-полицейского в чулках, стрингах и лифчике нашли мертвым

Бывший сотрудник правоохранительных органов Москвы найден мертвым в собственной квартире при странных обстоятельствах.
Как сообщает "Московский Комсомолец", на мужчине было надето женское нижнее белье. Он был в бюстгальтере, стрингах и чулках в сетку.
Экс-полицейского обнаружил его коллега по службе безопасности крупного предприятия. Москвич не вышел на работу, а на телефонные звонки не отвечал, что и стало причиной личного визита. Дверь в квартиру оказалась не запертой.
Прибывшие медики констатировали смерть. По предварительным данным, ее причиной стала сердечная недостаточность.
54-летний умерший проживал один в районе Южное Медведково. После выхода на пенсию устроился в службу безопасности одной из компаний. Семьи у него не было, а мать скончалась в середине 2019 года.
Комментарии