Бутылку с деньгами от передачи "Орел и Решка" нашли в Алтайском крае

Жители Белокурихи в Instagram рассказали о находке одной из бутылок с деньгами, которые спрятали ведущие передачи "Орел и Решка" в Алтайском крае. Они нашли сюрприз на Белокурихе-2.
"Мы посмеялись и решили поехать, — рассказали счастливые обладатели подарочных денег от телепередачи. — По пути понимали, что это просто нереально спустя столько времени найти бутылку, тем более снега у нас в этом году очень много и уже было почти 20:00".
Однако ни снег, ни темнота не помещали узнавшим по видео место "клада" местным жителям найти заветную бутылку.
Отметим, что в новом сезоне произошли изменения в правилах проекта. В частности, теперь ведущие в каждом путешествии будут прятать сразу пять бутылок со 100 долларами в каждой.
То есть остается вероятность, что еще 400 долларов до сих пор ждут своих счастливых обладателей.
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