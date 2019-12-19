В Алтайском крае к концу недели потеплеет до +3°C

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели усилится ветер, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
19 декабря в отдельных районах пройдет снег и метель. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки -3…-8 градусов (в Барнауле – от -5 до -7 градусов), а в последующие дни пойдет на повышение. Так, в пятницу температура днем составит -2…-7°C, а в субботу и вовсе -2…+3°C.
Ночи также станут теплее: в ночь на 20 декабря прогнозируется температура от -5°C до -10°C (на востоке – до -16°C, а в Барнауле – от -7°C до -9°C).
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