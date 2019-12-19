Пятилетняя россиянка с ДЦП вошла в тройку самых популярных блогеров на YouTube

Пятилетняя Анастасия Радзинская вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2019 года, сообщает ТАСС.
Вместе с родителями девочка из Краснодара переехала в Бока-Ратон, США. В основном ее канал посвящен путешествиям и поездкам в парки развлечений по всему миру. При рождении у девочки обнаружили ДЦП и ее родители создали канал, чтобы отслеживать процесс лечения.
Сейчас на канал Like Nastya подписаны более 15 млн человек. За период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года ролики принесли ее семье 18 млн долларов. Выпуски Насти спонсируют такие крупные бренды как Danon и Legoland. В следующем году девочка планирует написать книгу, а также выпустить собственные игрушки.
Комментарии
какую книгу собирается написать 6-летняя девочка???