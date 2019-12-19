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Новости

Филиппу Киркорову придется продавать квартиру, чтобы погасить огромные долги

, ИА "Амител"
Недвижимость в Латвии оказалась певцу не по карману
Фото: artlife.me

Фото: artlife.me

Филиппу Киркорову придется продать свою квартиру стоимостью более 193 млн рублей, чтобы погасить долги, сообщает "МК". Это жилье выступало залогом по договору с латвийским банком ABLV по ипотечному кредиту. 

Ранее Таганский суд Москвы обязал певца выплатить банку 779 тысяч евро в пользу латвийской финансовой организации. 

Заграничное жилье Киркоров решил приобрести в 2018 году. Для этого он обратился в банк ABLV. В 2018 году банк был вынужден остановить деятельность из-за обвинений в причастности к международным схемам отмывания денег, и российский исполнитель вернуть долг в экстренном порядке не смог. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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