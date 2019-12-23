Барнаульцам теперь "Всегда.Да": как получить одобрение на кредит меньше чем за минуту

В Барнауле открылось отделение сервиса "Всегда. Да", который позволяет оформить кредит за две минуты / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Получить кредит или рассрочку в Барнауле становится все проще и быстрее. К кредитам россияне относятся по-разному, но порой без них никуда: зачем кучу времени копить на что-то дорогое, если можно оформить кредит и получить это сразу? Кстати, для этого теперь не нужно подолгу сидеть и ждать решения банка, как раньше. Специальный сервис "Всегда.Да" позволяет направить одну анкету сразу в несколько банков и получить ответ меньше чем за минуту. Им пользуются уже более 2,5 тысячи алтайских магазинов. А 18 декабря в Барнауле появилось первое самостоятельное отделение "Всегда.Да", где можно получить и другие услуги. Сотрудники компании и их партнеры рассказали, как работает сервис и почему он позволяет сберечь время и нервы покупателю.

Не ждать и не бояться

Если вы когда-нибудь покупали что-то в кредит, то наверняка знаете, каково это – сидеть на неудобном стуле в кредитном "закутке", заполнять длинную анкету и долго ждать ответа из банка. Вы уже представляете, как готовите обед на новой кухне, а тут получаете отказ. Не все после такого разочарования готовы повторить эту процедуру еще несколько раз, пока какой-то банк не одобрит кредит.

Так быть не должно, решили создатели сервиса "Всегда.Да". "Всегда.Да" позволяет практически всем рассчитывать на одобрение банка. Поскольку заявка отправляется сразу в несколько банков-партнеров, шансы на кредит заметно повышаются. Банки конкурируют между собой и борются за клиента, а потому вы можете рассчитывать не только на одобрение, но и на выгодные условия. При этом нужно заполнить всего лишь одну анкету, а ответ придет меньше чем через минуту.

За несколько лет к системе подключилось более 2700 магазинов в Алтайском крае и Республике Алтай. Одним из них стал мебельный салон Davita-мебель в Барнауле. Его руководитель Ольга Кузнецова рассказала, что за год партнерства изменилось отношение клиентов к кредитованию.

"На самом деле, это огромные преимущества для развития бизнеса. Раньше люди вынуждены были ходить по кредитным сотрудникам, терять свое время. Теперь же все оформляется быстро и в одном месте. Это очень удобно. Когда человек получает отказ, он расстраивается. Раньше мы это часто наблюдали. Теперь клиенты не раздражаются, не уходят и не тратят свое время. Да и шансы получить одобрение гораздо выше, когда заявка уходит в несколько банков", – пояснила Кузнецова.

Машина? Шуба? Дайте лучше деньгами

Но "Всегда.Да" – это не только потребительское кредитование. Точно также можно получить и кредит наличными, и оформить кредитную карту. Теперь сделать это еще проще – в ТЦ "Москва" открылось первое в Барнауле отделение "Всегда.Да", где каждый день находится сотрудник. Он поможет вам оформить заявку и подобрать наилучшие условия.

Главное – искренне помогать клиенту, и ни в коем случае ничего ему не навязывать, уверены в компании. Кстати, если барнаульцам такой формат придется по душе, в городе будут появляться новые отделения "Всегда.Да".

Клиенту удобно, магазину – бесплатно

Секрет популярности сервиса – в его "беспроигрышности" для всех сторон, утверждает представитель "Всегда.Да" в Барнауле Елена Кригер. Каждый получает свою выгоду: потребитель – удобство и хорошие шансы получить кредит, банки – новых клиентов, а магазин – дополнительную выручку. Партнерство, кстати, для магазинов абсолютно бесплатно: нужно лишь заключить договор.

Сейчас с сервисом работают многие крупные банки, среди которых банк "Восточный", Кредит Европа Банк, МТС Банк, Тинькофф Банк, Хоум Кредит Банк.

"У партнеров, которые работают с нами, увеличилась доля кредитного оборота. А это, соответственно, дополнительная выручка. Без кредитов, конечно, можно существовать, но это сильно ограничивает возможности магазина. Рынок меняется, и нужно к нему адаптироваться. Клиенты хотят получать услуги быстро и удобно, и мы даем им это", – сообщила Елена Кригер.

Она добавила, что даже те клиенты, которые раньше негативно относились к кредитам, все чаще соглашаются. Многие услуги становятся более доступными, и кредитование – не исключение. И магазины могут использовать это в свою пользу, получив новых клиентов и прибыль. Крупные федеральные сети давно подключены к "Всегда.Да", а теперь все чаще партнерство заключают и небольшие магазины. Тем более если сделать это можно без дополнительных затрат.

"Всегда.Да"

г. Барнаул, Павловский тракт, 251ж, ТЦ "Москва"

info@vsegda-da.com