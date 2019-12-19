Коллекторы блокируют работу екатеринбургской больницы из-за долга сотрудницы

Долг одной из медсестер стал кошмаром для отделения реанимации и терапии 23-й больницы, пишет E1.
Сотрудница взяла заем в микрокредитной организации и, по ее словам, оплатила его, но с небольшой задержкой. За это время задолженность передали коллекторам, которые не дают жить больнице. Сначала представители коллекторской фирмы "Феникс" звонили старшей сестре и угрожали изнасилованием или расправой. Затем они стали звонить заведующему отделением. Мужчина пояснил, что по закону он обязан донести до подчиненного информацию о долге, что он и сделал. Но звонки не прекратились. Коллекторы стали угрожать его семье и звонить на стационарный телефон, на который звонят пациенты.
"Ну мы же не совсем по закону работаем, вы же понимаете. Можем и по беспределу отработать", – пояснил представитель "Феникса", когда завотделением снова указал на то, что выполнил все требования законодательства.
Мужчина написал заявление в полицию. Инцидентом занимаются правоохранители.
Комментарии
почему до сих пор не запретили микрокредитные организации?
19.12.2019 09:19
- гость -
Потому, что ими владеют чиновники и полицаи.
У нас в частном мед центре на неделю парализовали коллекторы работу колцентра из-за долга сотрудницы.Так что ничего удивительного....
сверхдержава !!!
Идиотизм! Но видно это кому то надо...
А говорят 90-е прошли
Уже вроде бы все сказано про микрозаймы, все равно берут
но с небольшой задержкой
Ну вот такую контору лучше не кидать. Это же не ЖЭУ
19.12.2019 09:50
гость
А говорят 90-е прошли
Прошли. Тогда хоть если у бандитов занял и не смог вернуть, то всегда можно было с ними договориться, а сейчас не в каждом крупном банке.
Бандиты приходят туда, где нет государства. Если не может государство работать с должниками, смогут другие, так было всегда
19.12.2019 09:54
гость
у нас государство крышует бандитов
Давно этих молодых, активных и принципиальных прессануть надо. Непуганые мальчики с чувством обострённой справедливости.
19.12.2019 10:05
- гость -
Сейчас нет бандитов. Те кто были бандитами в 90-х сейчас или на кладбище или при погонах.
Эххх возьмите уже кто-нибудь кредит на имя Патрушева, Колокольцева или кто там у них сейчас главный? Пусть им и звонят с угрозами.... А вообще таких коллекторов надо отливать в бронзе. Заживо!