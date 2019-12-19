Где купить настоящую елку на Новый год в Барнауле и как ее выбирать. Инфографика

Середина декабря в Барнауле – время предновогодней суеты и время работы елочных базаров. В этом году в столице Алтайского края открылось более 70 торговых точек, где можно приобрести лесную красавицу для празднования Нового года. В Барнаул елочки привозят из разных районов края, где ведут официальную заготовку новогодних деревьев, а также из Кемеровской области и Республики Алтай.
Специально елки к Новому году никто не вырубает. На эти цели идут их верхушки, а также те деревья, которые пришлось убрать во время санитарных вырубок. Так что никакого ущерба лесному фонду Алтайского края при этом не наносится. Деревья начинают заготавливать еще осенью и до Нового года хранят на специальных складах.
Где в Барнауле можно купить лесную елочку на Новый год и сколько она может стоить, смотрите в нашей инфографике.
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Комментарии
Где, где. На каждом углу продают. То ли люди сами не разберутся?
Деревья начинают заготавливать еще осенью и до Нового года хранят
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А кто-то тут писал ну почему же у ёлок запаха нет? Да потому, что за пол года на складах они выдыхаются.
Впухнут с этими елочками в этом году
Ещё бы хотелось получить внятный ответ от администрации города, почему если бабушка села в неположенном месте помидорами и огурцами торговать, то её полиция крутит, а ёлками пол города заставили, где можно и где нельзя и тишина.
вчера купили ёлочку. прошли 4 точки у Ледокола. на трёх цены ломят. за тысячу облезлые кривые ели продают. на 4-ой точке только хорошие люди попались - мужчина и женщина. у них еще бензогенератор освещает товар. за ту же тысячу купили полноценную ель под потолок. дома теперь ёлочкой пахнет
перебьемся без этих сухостоев
19.12.2019 09:48
Константин
молодец, пропиарился. иди дальше торгуй елками
варварская традиция
Напишите статью насколько посадят если самому для себя в лесу ёлочку срубить.
А наш елочник сказал чтобы в этом году вывезти из лесу елочки ему пришлось дать взятку в 200тыщ, на счет санитарных вырубок я думаю писать нет смысла.
а на Попова, 61 никакого ёлочного базара нет ((