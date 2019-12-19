Близкие Анастасии Заворотнюк показали журналистов, которые преследуют их семью

Близкие Анастасии Заворотнюк не в первый раз говорят о преследовании со стороны журналистов. На этот раз они опубликовали фотографии людей с камерами в Instagram-аккаунте поддержки актрисы.
На фотографиях виден мужчина с телефоном и еще один человек с профессиональной камерой, которые якобы пытаются снять больницу, где лежит Заворотнюк.
Кроме того, в публикации говорится о том, что неизвестные пытались подкупить сотрудников больницы, чтобы получить информацию о состоянии Анастасии.
"Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески. Всем остальным добра!" – подытожили близкие артистки.
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