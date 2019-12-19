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Страшно, когда новогодняя просьба ребенка – куртка. На Алтае обсуждают "Елку желаний"

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края "вытянул" с елки пожелание ребенка – подарить на Новый год теплую куртку

"Страшно, когда в такой богатой стране у ребенка новогоднее желание – теплая куртка! Позор такой стране", – прокомментировал один из подписчиков страницы губернатора Алтайского края Виктора Томенко в Instagram пост об акции "Елка желаний", в которой приняли участие чиновники региона. Напомним, просьбы детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, записанные на бумагу, были развешаны на новогодней елке. Чиновники обязались выполнить желание того ребенка, чью записку "срывали".

В результате такой "лотереи" Виктор Томенко пообещал приобрести теплую зимнюю куртку девочке из Тальменского района и планшет для обучения письму мальчику из Барнаула. Об этом он написал в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены Правительства Алтайского края приняли сегодня участие во всероссийской акции "Ёлка желаний". Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья получат новогодние подарки от меня, моих заместителей и министров. Я снял с "Ёлки желаний" две просьбы – на теплую зимнюю куртку от Татьяны Терешиной из Тальменского района и планшет для обучения письму от Савелия Глущенко из Барнаула. Все новогодние желания обязательно будут выполнены! #Ёлкажеланий22 #Алтайскийкрай

Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

"Очень хорошая акция, но как печально, что дети просят не игрушки, а теплые куртки, то есть вещи первой необходимости. Слезы наворачиваются", – отреагировали подписчики. 

"То, что ребенок попросил куртку, так это вопрос к родителям или опекунам, почему не могут купить ребенку куртку. P.S. Да и сейчас дети, глядя на родителей, склонны больше к материальным ценностям", – возразил свое мнение другой читатель страницы губернатора.

В целом же идею проведения подобных акций жители региона одобрили и даже предложили установить подобные елки в торговых центрах городов, чтобы все желающие могли выполнить какую-нибудь просьбу нуждающихся детей. 

"Тема очень интересная. Дай бог всем добрым людям, чтобы возможности помочь были всегда, а желания не перерастали в показуху", "Молодцы, детям будет приятно. Может быть, они не перестанут верить в Деда Мороза...." – пишут подписчики.

Среди других предложений подписчиков губернатора – скинуться всем чиновникам с зарплаты, чтобы выполнить желания всех детей края, проводить такие акции не только на Новый год, и все-таки, наконец, почистить дороги от снега в краевой столице, понизить стоимость проезда в общественном транспорте и обратить внимание на выдачу земель многодетным семьям.

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Комментарии

19.12.2019 11:22
- гость -

Такими темпами скоро еду будут просить! Нет! на елку надо вешать просьбы только детей депутатов: вот захотел мальчик яхту или Бентли, а девачка шубу горностаевую, а губернатор такой раз! И с барского плеча подарил, а себе новую из бюджетных денег купил! вот это достойно уважения! Не дарить же губенатору свою куртку девочке в самом же деле?

19.12.2019 11:29
- гость -

Страшно, когда в такой богатой стране у ребёнка новогоднее желание — тёплая куртка! Позор такой стране",

Позор не стране, а родителям, которые рожать быстро сообразили, а заботиться об их детях должна страна почему то. Ребенок не куртку от армани просит, а просто теплую. Стыдобина родители эти.

19.12.2019 11:30
- гость -

Поганое развлечение себе придумали господа чинуши.
Ну чем не оккупанты?

19.12.2019 11:33
- гость -

Позор не стране, а родителям

Нет уж - позор именно стране, которая за рабский труд платит такие зарплаты, что не хватает даже на теплую куртку ребенку. Налоги-то с этих родителей драть не забывают! Так что пусть хоть на куртку разорятся госдеятели, раз в год.

19.12.2019 11:34
- гость -

"Страшно, когда в такой богатой стране у ребёнка новогоднее желание — тёплая куртка! Позор такой стране", — прокомментировал один из подписчиков страницы губернатора Алтайского края Виктора Томенко
-------------------

Вы там ничего не попутали? Это точно Томенко сказал, а не Навальный.

19.12.2019 11:35
- гость -

19.12.2019 11:29
- гость -
Умные некоторые а вы-то работу пробовали найти в нынешней России? Когда в ЦЗН тебе в лицо плюют и кричат убирайся отсюда тунеядец! Нам плевать на твой инженерный диплом о высшем образовании!

19.12.2019 11:38
- гость -

Нет уж - позор именно стране, которая за рабский труд платит такие зарплаты, что не хватает даже на теплую куртку ребенку.

Рожать - ума хватает, пособия получать - ума хватает, а на теплую куртку ребенку заработать - ну это уже страна должна. Самим то не противно?

19.12.2019 11:40
- гость -

Лучше бы заявил: "В Алтайском крае средняя зарплата одна из самых низких в стране! Из-за этого ребёнок вынужден просить тёплую куртку. Позор мне!"

19.12.2019 11:42
- гость -

Нам плевать на твой инженерный диплом о высшем образовании!

Да иди дворником в двух трех местах работай, если твой ребенок без теплой куртки!

19.12.2019 11:43
Гость

Ну, заныли.

19.12.2019 11:43
- гость -

Игрушками дети завалены.
Я вот иной раз иду в гости где есть дети, несу игрушку ребенку, а игрушек там уже горы.
Дети пресыщены ими. Мы в детстве сами из палок делали, и ничего, выросли как-то, фантазия лучше работала и руками что-то научились делать.

А хорошая теплая куртка - практичный подарок. Молодец ребенок. Быть может это сугубо прагматичное решение, чтобы родителям помочь, чтобы семейный бюджет сэкономить?
Быть может ребенок любит часами гулять, и для него хорошая теплая куртка как для спортсмена спортивная экипировка.
Чего истерику разводить? Надо сначала ознакомиться как семья живет.

19.12.2019 11:45
- гость -

... и вполне может быть, детей инструктировали что можно писать на елку желаний, а что нет.
Наверняка говорили, что дорогие подарки нельзя просить, чтобы не смущать дарителя.

19.12.2019 11:48
- гость -

Такая просьба действительно позор страны. Люди реально на могут заработать на одежду. Всё уходит на еду и на ЖКХ. В то время как число долларовых миллиардеров в стране растёт, как и богатство уже существующих.

19.12.2019 11:50
- гость -

А если бы он с мерсом последней марки вытащил записку. Каковы были бы комментарии сердобольных сетевых хомячков?

19.12.2019 11:51
гость

19.12.2019 11:29
- гость - Как вы торопитесь скорее родителей обвинить. Кстати было сказано, что дети-сироты среди тех, кто загадывал желание. А даже если есть родители ( а может только один), то ситуации бывают в жизни всякие и никто не застрахован). Не судите, да не судимы будете.

19.12.2019 11:51
- гость -

Быть может ребенок любит часами гулять, и для него хорошая теплая куртка как для спортсмена спортивная экипировка.


Пусть ребенок учится, а не по улице шарохается.

19.12.2019 11:51
месный

19.12.2019 11:42
- гость -
Да иди дворником в двух трех местах работай

Для того что-бы дворником работать нужно здоровье иметь сначала, это вам не в офисе сидеть.

19.12.2019 11:53
- гость -

На одну тысячную ставки дворника в ЦЗН сейчас конкурс как в директора Газпрома. Штук двадцать академиков наук, семь нейрохиругов и шестьсот специалистов высшего класса в возрасте до 25 лет с 80-летним опытом работы.

19.12.2019 11:54
- гость -

Росстат представил общественности результаты очередного масштабного исследования финансовых условий жизни россиян в 2018 году. Исследование показало, что почти 80 процентов семей «испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое».

Реакция кремля на обнародование результатов исследования Росстата последовала незамедлительно: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у ведомства данные, что трети россиян не хватает денег на обувь и ждет разъяснений от Росстата.

19.12.2019 11:55
- гость -

19.12.2019 11:51
месный
Для того что-бы дворником работать нужно здоровье иметь сначала

Как лопатой с неделю поработаешь, так и здоровье откуда ни возьмись появится. Проверено многими на практике.

19.12.2019 11:59
- гость -

Весело живем - Е. Петросян

19.12.2019 12:01
- гость -

Как же в комментариях кремлёвскую троллятину пучит Просто на куски рвёт.

19.12.2019 12:02
12,01

Читать научитесь статью! Эти слова написал ОДИН ИЗ ПОДПИСЧИКОВ

"Страшно, когда в такой богатой стране у ребёнка новогоднее желание — тёплая куртка! Позор такой стране", — прокомментировал один из подписчиков

19.12.2019 12:04
- гость -

если бы он с мерсом последней марки вытащил записку.

Кстати, именно такие реальные мечты у детей)

19.12.2019 12:12
- гость -

Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у ведомства данные, что трети россиян не хватает денег на обувь и ждет разъяснений от Росстата.

И то верно. Росстат за каждым бегал и спрашивал про обувь или проверял, что надето на у него ногах? ))

19.12.2019 12:36
Михаил

Читаю весь этот бред в коментариях и мне стыдно за людей что обвиняют родителей. С зарплатой папы и мамы в 20т руб. родивших ребёнка надо не только купить себе еды, одеть себя и ребёнка, но и отдать налоги, жкх и тд. И того в итоге с 20тыс остаёться тысяч 5 и попробуй на них прожить. Стране позор с такими зарплатами и пенсиями.

19.12.2019 12:43
- гость -

19.12.2019 12:36
Михаил
одеть себя и ребёнка

А не наоборот, одеть ребенка и себя?

19.12.2019 12:46
- гость -

19.12.2019 12:04
- гость -
если бы он с мерсом последней марки вытащил записку.

Кстати, именно такие реальные мечты у детей)
------
Реальные мечты у моего ребенка - стать волшебницей и получить в подарок волшебную палочку. Это же дети, а не взрослые. Сдался им тот мерс.

19.12.2019 12:47
- гость -

интересно... вот томенко пишет, что дети получат подарки "от меня, моих заместителей и министров".
Я правильно понимаю, что чиновники приобретут подарки за личные деньги, а не из бюджета края?

19.12.2019 12:51
- гость -

19.12.2019 11:38
- гость -

Рожать - ума хватает, пособия получать - ума хватает, а на теплую куртку ребенку заработать - ну это уже страна должна. Самим то не противно?
*******************************************

родить сейчас очень дорогое удовольствие, за которое платишь из своего кармана.
пособие платится только до 1,5 лет. из моих налогов-заметте
затем: питание детское на свои деньги.
статуса малоимущих нет, пособие после 1,5 лет милый президент отменил.
сад детский не дают. только после 3 лет
поэтому один сидит с ребенком, второй работает.
бабушек нет.
при этом еще нет ипотеки и кредитов. материнский сертификат валяется, бесполезная мулька. до 3 лет ждет.

Противно от того, что я еще должна этим слугам народа.
когда уже подохнут от своей жадности

19.12.2019 12:52
- гость -


19.12.2019 12:43
- гость -

у вас,у яжмамок,может и наоборот. родитель прежде всего о себе думать должен,чтобы быть здоровым
и заработать на ребенка и воспитать его

19.12.2019 12:54
- гость -

19.12.2019 12:43
- гость -
19.12.2019 12:36
Михаил
одеть себя и ребёнка

А не наоборот, одеть ребенка и себя?


на работу голому ходить?

19.12.2019 13:06
- гость -

А не наоборот, одеть ребенка и себя?

Как в самолете - обеспечить кислородной маской сначала себя, потом ребенка.

19.12.2019 13:10
- гость -

19.12.2019 12:54
- гость -

Вот у таких дети и просят купить куртку. Ни разу не видел, чтобы кто-то ходил голый на работу.

19.12.2019 13:10
- гость -

в АК зарплата работающего равна половине пособия по безработице в европе
конечно русские ленивые и сами виноваты
безинициативы

19.12.2019 13:13
- гость -

19.12.2019 13:10
- гость -
19.12.2019 12:54
- гость -

Вот у таких дети и просят купить куртку. Ни разу не видел, чтобы кто-то ходил голый на работу.

***********

люди бедно одеваются. очень. как можно не видеть??
на остановках посмотрите,. если интересно
девчонки молоденькие курточки болонь, сапоги из к/заменителя.
на шубки денег нет. смотришь, сибирь мороз, жалко их

19.12.2019 13:17
-гость-

Сирии бы помочь

19.12.2019 13:21
-гость-

может табличку Костин-Заде продать 25 тыщ долларов стоит

19.12.2019 13:24
- гость -

Я думаю все таки девочка написала про куртку не от того, что у нее этих курток валом,а зимней теплой прям нет( капец желание..предсталяю если бы мой ребенок написал, хочу получить курточку от деда мороза..

19.12.2019 13:24
- гость -

19.12.2019 13:13
- гость -
девчонки молоденькие курточки болонь

Болонь с синтепоном сейчас в моде у молодежи. Легкая и теплая. Легко стирается.
При СССР чо, все в соболиных мехах поди ходили?

19.12.2019 13:34
месный

19.12.2019 13:21
-гость-

Её уже спёрли и продают на каком-то сайте...

19.12.2019 13:51
- гость -

Очень интересно,что просят у Деда Мороза внуки депутатов?

19.12.2019 13:52
- гость -

предсталяю если бы мой ребенок написал, хочу получить курточку от деда мороза..

Тут ключевое слово теплую. Написал бы меховую, модную и т.д., тогда это нормальное желание.

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