Дед Мороз – депутат. Алтайские парламентарии исполнили новогодние желания детей

Депутаты АКЗС / Фото: пресс-служба АКЗС
Депутаты Алтайского Заксобрания исполнили новогодние желания детей из малообеспеченных семей. Народные избранники приняли участие в благотворительной акции Молодежного парламента "Желание под елкой".
Несколько депутатов АКЗС сняли с елки шары с желаниями детей и на свои деньги купили подарки, которые те просили у Деда Мороза.
Например, спикер парламента Александр Романенко подарил лыжи и настольную игру "Имаджинариум", вице-спикер Сергей Серов – железную дорогу. Депутат, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев – куклу-собачку, Татьяна Ильюченко, Алексей Кривенко и директор Рубцовского филиала АО "Алтайвагон" Юрий Кайро – мягкие игрушки. Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова исполнила желание ребенка получить кинетический песок, Михаил Никишанин – автомобиль-трансформер на пульте управления, Наталья Цепенко –ночник "Звездное небо", а Сергей Приб — кукольный домик. Гендиректор Бочкаревского пивзавода Вадим Смагин положил под елку большую машинку Lamborghini и большой конструктор.
Акция проходит в Барнауле, Бийске, Заринске, Смоленском, Петропавловском, Романовском, Усть-Калманском районах.
Комментарии
Без показухи можно было это сделать?
А пока они выбирали подарки, кое-кто тайком залез под елочку и все конфеты сожрал!