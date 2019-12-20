Безопасность, роскошь и передовые технологии: этот бренд поддержал концерн BMW

"Породистое поведение", "будто селекционный отбор", "не просто удивляет, а заставляет рукоплескать", "такого я от китайца не ждал" – реакция автообозревателей в большинстве своем сводится к хвалебным отзывам о молодом бренде из Китая. Благодаря Haval появилось понятие "заблуждения о китайских автомобилях". Стали говорить о том, что если не знать корней автомобильного бренда и закрыть логотип, то соответствие мировым стандартам заставит долго гадать, какой зарекомендовавший себя концерн выпустил это авто.
При чем тут BMW
Haval (Хавейл) – независимый бренд компании Great Wall Motors, ориентированный на производство кроссоверов и внедорожников. Созданный в 2013 году, Haval стремится стать профессиональным SUV-брендом мирового уровня. Передовые технологии, современная производственная база, интегрированная сеть поставок комплектующих от лучших иностранных производителей открывают Haval большие перспективы на мировой арене.
В конце ноября 2019 года был официально запущен проект Spotlight Automotive Project, совместно инвестированный BMW Group и Great Wall Motors. Событие стало следующим этапом в развитии инновационного сотрудничества Китая и Германии.
В строительство нового завода, ориентированного на развитие рынка автомобилей на новых источниках энергии, партнеры инвестируют 46,4 млрд рублей. Проектируемая мощность предприятия Spotlight Automotive Project – до 160 000 автомобилей в год. Здесь будут производить электрокары Mini, а также некоторые модели для брендов Great Wall Motors, в том числе и Haval.
Технический опыт и операционная практика BMW Group на мировом рынке, по мнению представителей Great Wall Motors, будет способствовать еще большему раскрытию потенциала компании из Поднебесной, которая, в принципе, уже завоевала повсеместное признание. Сегодня официальные представительства Haval открыты в Австралии, ЮАР, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке – всего более 50 стран. А Россия стала первым зарубежным рынком, где были представлены автомобили нового бренда.
Россия – первая во всем
Эксклюзивный дистрибьютор автомобилей и запчастей Haval на территории Российской Федерации – ООО "Хавейл Мотор Рус". Компания действует с февраля 2014 года, первый официальный дилерский центр Haval открылся в Москве 25 июня 2015 года. А на данный момент в России действуют 70 дилерских центров и три авторизованных сервисных центра.
Кроме того, в июне 2019 года на территории 216 гектаров в Тульской области запущен российский завод Haval, ставший первым зарубежным предприятием бренда, ориентированным на производство автомобилей по полному циклу.
Завод спроектирован с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды, энергосбережения, безопасности и удобства работы. В настоящее время на заводе выпускаются интеллектуальные кроссоверы Haval F7 и Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9.
Жители Алтайского края могут лично познакомиться с автомобилями Haval, посетив автоцентр "БарнаулМоторс" – официальный дилер инновационного бренда Поднебесной.
Официальный дилер Haval в Алтайском крае "БарнаулМоторс"
г. Барнаул, пр. Калинина, 31
Телефон: (3852) 22-98-98
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Комментарии
"Россия – первая во всем" - ну да, "маникенов" у нас в стране много, можно на них опробовать авто.