Воспитательница умерла из-за сообщений о минировании детского сада в Биробиджане

Сообщения о минировании 12 учреждений дошкольного образования в Биробиджане поступили утром 19 декабря. Во время эвакуации одного из детских садов погибла воспитательница, сообщает "РГ".
73-летняя женщина успела эвакуировать детей в расположенный неподалеку Приамурский государственный университет. Там из-за пережитого стресса ей стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь, но спасти женщину врачам не удалось. Она скончалась еще до прибытия бригады. Сейчас специалисты устанавливают причину смерти.
В других детских садах эвакуация прошла без происшествий. Детей увели в ближайшие административные учреждения, чтобы они не замерзли на улице.
Комментарии
Воспитательница в 73 года. Не стыдно, когда на эту должность с нищенской зарплатой только пенсионеры могут идти?