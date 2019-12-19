Пресс-конференция Путина начнется через несколько часов. На ней будет журналист amic

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина начнется сегодня, 19 декабря в 16 часов по местному времени (12:00 по московскому). Мероприятие пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. В этом году это будет уже 15-я пресс-конференция. Первая состоялась в 2001.
Количество журналистов, которые примут участие в нынешней конференции, вновь побило прежние рекорды. В 2019 году на нее аккредитовались 1895 человек (в прошлом году было 1702 журналиста). Среди них – и корреспондент amic.ru Елена Маслова.
О чем будет говорить президент
Президент будет отвечать на вопросы журналистов. Четкой темы нет, поэтому и обращения журналистов, и, соответственно, ответы Владимира Путина будут касаться самых разных отраслей. Но поскольку пресс-конференция проводится в середине декабря, скорее всего президент будет подводить итоги минувшего года.
Что нового будет в этом году на пресс-конференции
Журналистов попросили в этом году не приносить слишком большие плакаты. Напомним, представители СМИ используют разные приемы, чтобы привлечь внимание президента и задать вопрос. Для этого они стараются одеться как можно более ярко либо используют яркие и большие плакаты. В этом году организаторы рекомендовали аккредитованным журналистам не использовать плакаты размером более формата А4 (210 х 297 мм). Это мешает работе фотографов и операторов, – пояснили в пресс-службе Кремля.
Где посмотреть пресс-конференцию Путина
Amic.ru будет отписывать с пресс-конференции самые интересные и важные, на взгляд редакции, новости. Также традиционно прямую трансляцию с пресс-конференции будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал и радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
Сколько по времени будет идти пресс-конференция Путина?
Это решит сам президент. Но, как правило, пресс-конференция длится несколько часов. Самой короткой была встреча Путина с журналистами в 2001 году, она длилась 1 час 35 минут. Самой длинной оказалась пресс-конференция в 2008 году, она шла 4 часа 40 минут.
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