Врач рассказала, до какого возраста женщина должна родить первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская рассказала в интервью порталу РИА "Новости", что первого ребенка женщине нужно родить до 35 лет.
Врач уточнила, что репродуктивная способность женщины ограничена возрастным фактором и чем она старше, тем меньше у нее шансов забеременеть. После 35 лет происходит значительное снижение потенциала деторождения. Кроме того, с возрастом у женщины увеличивается риск возникновения различных заболеваний при беременности.
Врач добавила, что в России, как и во всем мире, в последнее время растет проблема бесплодия. В первую очередь это связано с изменением репродуктивного поведения.
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