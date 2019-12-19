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Врач рассказала, до какого возраста женщина должна родить первого ребенка

, ИА "Амител"
Репродуктивная способность ограничена возрастом
Фото: sunhome.ru

Фото: sunhome.ru

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская рассказала в интервью порталу РИА "Новости", что первого ребенка женщине нужно родить до 35 лет.

Врач уточнила, что репродуктивная способность женщины ограничена возрастным фактором и чем она старше, тем меньше у нее шансов забеременеть. После 35 лет происходит значительное снижение потенциала деторождения. Кроме того, с возрастом у женщины увеличивается риск возникновения различных заболеваний при беременности. 

Врач добавила, что в России, как и во всем мире, в последнее время растет проблема бесплодия. В первую очередь это связано с изменением репродуктивного поведения. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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