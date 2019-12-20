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Сейчас самое время: успей купить автомобиль по специальной цене

, ИА "Амител"
Новый год приближается – значит, любая заветная мечта достойна стать реальностью

 

Купить новый современный и надежный автомобиль с выгодой до 754 тысяч рублей стало возможным. В Барнауле официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс" запустил уникальную акцию. Только с 20 по 22 декабря (включительно) действуют специальные предложения на автомобили 2019 года.

Так, например, Volkswagen Touareg можно купить с выгодой до 754 тысяч рублей, Volkswagen Polo в комплектации Connect – до 145 000 рублей, а выгода на Tiguan увеличилась до 297 тысяч рублей.Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"
город Барнаул
ул. Попова, 165
Тел. +7 (3852) 23-00-00 *Условия предоставления выгоды уточняйте у менеджеров отдела продаж. Период действия специального предложения с 20 по 22 декабря 2019 года.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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