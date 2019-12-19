Буду укреплять авторитет АКЗС. Томенко рассказал, чем его впечатлили депутаты

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на последней в этом году сессии краевого Заксобрания в четверг, 19 декабря, сказал депутатам спасибо за их конструктивное отношение к правительству региона. И рассказал, что его поразило в АКЗС.
"Многое было в этом году. Но больше всего впечатлила дискуссия по поводу снижения статуса депутата, изменения роли и значения представительного органа власти. Я снова подтверждаю свою позицию: я намерен продолжать укреплять авторитет АКЗС. Способствовать тому, чтобы баланс (между депутатами и правительством, – прим. авт.) поддерживался", – сказал он.
Говоря о дискуссии, он имел в виду неоднократные споры по поводу денежной компенсации депутатам за их работу, а также лишения некоторых возможностей.
При этом губернатор поблагодарил депутатов за конструктивное взаимодействие, которое приводит к позитивным результатам решения проблем.
Комментарии
Про декларации с ними была беседа? Правильности, точнее,честности их заполнения?
Какой может быть у этих авторитет - у фактических назначенцев, которые представляют не население, а исполнительную власть!!!
А свой авторитет укреплять когда будешь?
авторитет АКЗС
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Ниже плинтуса! Напишите, что сказали депутаты Перерядов и Нифонтов на партийном собрании по поводу строительства ФОКа.
главное чтобы голосовали не нарушая партийную дисциплину, как при одобрении повышения пенсионного возраста )))
"Многое было в этом году. Но больше всего впечатлила дискуссия по поводу снижения статуса депутата, изменения роли и значения представительного органа власти. Я снова подтверждаю свою позицию: я намерен продолжать укреплять авторитет АКЗС. Способствовать тому, чтобы баланс (между депутатами и правительством, – прим. авт.) поддерживался", – сказал он.
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Самый главный вопрос, самая большая проблема в АК - снижение статуса депутата.
Причем Томенко считает, что повысить статус можно исключительно заручившись поддержкой губернатора.
Избиратели пусть курят в сторонке. Не депутатское дело завоевывать авторитет у электората.
Авторитет будет укреплять?
У прокуратуры, похоже, другое мнение.