Импотенция, простатит и рак. Врачи назвали топ-5 профессиональных болезней водителей

Медики из Гарвардского университета назвали профессию водителя опасной для жизни, так как она провоцирует целый ряд серьезных заболеваний. Свои выводы специалисты сделали на основании исследования медицинских документов водителей такси за 13 лет, пишет "Российская газета". В результате исследования медики составили список профессиональных заболеваний тех, кто вынужден долго сидеть за рулем.
1. Остеохондроз
Водители вынуждены очень часто поворачивать голову и туловище, наблюдая за боковыми зеркалами, дверьми и пассажирами. При этом находятся не в самом удобном положении. Это тоже плохо влияет на костную систему и приводит к развитию остеохондроза.
2. Грыжа межпозвоночная
Практически каждый водитель сталкивается с болями в шее и пояснице. Связано это с вибрацией автомобиля, которая очень плохо влияет на костную систему человека: это приводит к истиранию суставных поверхностей и деформации.
3. Варикоз
Водители часто жалуются на боли в ногах и страдают от варикозного расширения вен. Это не удивительно – ведь из-за сидячего образа жизни нарушается кровообращение.
4. Простатит и импотенция
Сидячий образ жизни приводит к нарушению кровообращения в малом тазу, а это в свою очередь вызывает такие неприятные заболевания, как простатит, мочекаменная болезнь и эректильная дисфункция. Усугубляет эту ситуацию использование сидений с подогревом.
5. Онкологические заболевания
Водители вынуждены постоянно вдыхать воздух с парами бензина и дизтоплива. По оценкам специалистов, при сгорании бензина в воздух выделяется более двух сотен токсичных продуктов, в том числе окислы углерода и азота, углеводороды, включающие формальдегид, бензпирен, фенол, которые способны провоцировать развитие рака.
Что делать?
Регулярно проходить профилактические осмотры. Отрегулировать сиденье в автомобиле таким образом, чтобы спинка поддерживала спину, и мышцы не напрягались. Обязательно проводить физкультразминку три-четыре раза в день. И не нервничать за рулем.
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