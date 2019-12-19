Московская пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

65-летняя пенсионерка из Москвы решила приготовить наливку по рецепту из интернета, но закончилось все взрывом, сообщает РИА "Новости".
Домохозяйка стала заливать спирт в кипящий раствор, и из-за мгновенного испарения он превратился в облако. Испарения достигли газовой горелки и взорвались.
Женщина получила ожоги тела третьей степени. Ее доставили в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева, где врачи оказали пострадавшей первую помощь.
В департаменте здравоохранения подчеркнули, что подобные случаи не редкость. Незадолго до поступления в больницу пенсионерки, врачи выписали мужчину, который также получил ожоги, когда готовил по рецепту из интернета.
Комментарии
вроде не жертва ЕГЭ, и на тебе...
Ждем когда соловей и кисель начнут петь из ящика о вреде интернета и необходимости жесткой цензуры.
Домохозяйка стала заливать спирт в кипящий раствор
кто-ж льет спирт в кипящую воду
этиловый спирт температура кипения ~78°C
Она сама там не задохнулась, пока лила?
Она сама там не задохнулась, пока лила?
По видимому, в процессе ей захорошело и руки дрогнули
19.12.2019 12:45
- гость -
Ну среди идиотов широко пропагандируется идея добавления рюмки водки в уху, например. Эффект тот же.
Вызывает гордость наши пенсионеры. Видно что бабушка с интернетом дружит. А что им еще остается делать?! Понятное дело она не купит на свою пенсию напитки которые пьет Месный. Приходится шевелиться, науку познавать....В деревнях то уже все ученые сидят, знатные химики.
В деревнях то уже все ученые сидят, знатные химики.
Ну так испокон веков так повелось) ломоносов тому подтверждение)