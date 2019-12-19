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Новости

Московская пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв

, ИА "Амител"
Подобные случаи не единичны
Фото: YouTube

Фото: YouTube

65-летняя пенсионерка из Москвы решила приготовить наливку по рецепту из интернета, но закончилось все взрывом, сообщает РИА "Новости".

Домохозяйка стала заливать спирт в кипящий раствор, и из-за мгновенного испарения он превратился в облако. Испарения достигли газовой горелки и взорвались.

Женщина получила ожоги тела третьей степени. Ее доставили в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева, где врачи оказали пострадавшей первую помощь. 

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что подобные случаи не редкость. Незадолго до поступления в больницу пенсионерки, врачи выписали мужчину, который также получил ожоги, когда готовил по рецепту из интернета. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.12.2019 12:32
- гость -

вроде не жертва ЕГЭ, и на тебе...

19.12.2019 12:42
- гость -

Ждем когда соловей и кисель начнут петь из ящика о вреде интернета и необходимости жесткой цензуры.

19.12.2019 12:45
- гость -

Домохозяйка стала заливать спирт в кипящий раствор

кто-ж льет спирт в кипящую воду
этиловый спирт температура кипения ~78°C

19.12.2019 12:46
- гость -

Она сама там не задохнулась, пока лила?

19.12.2019 12:53
- гость -

Она сама там не задохнулась, пока лила?

По видимому, в процессе ей захорошело и руки дрогнули

19.12.2019 13:08
- гость -

19.12.2019 12:45
- гость -
Ну среди идиотов широко пропагандируется идея добавления рюмки водки в уху, например. Эффект тот же.

19.12.2019 13:32
- гость -

Вызывает гордость наши пенсионеры. Видно что бабушка с интернетом дружит. А что им еще остается делать?! Понятное дело она не купит на свою пенсию напитки которые пьет Месный. Приходится шевелиться, науку познавать....В деревнях то уже все ученые сидят, знатные химики.

19.12.2019 13:45
- гость -

В деревнях то уже все ученые сидят, знатные химики.

Ну так испокон веков так повелось) ломоносов тому подтверждение)

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