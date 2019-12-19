Представлять права ребенка, а не чиновника. ЛДПР поддержала Казанцеву с оговорками

На заседании АКЗС Ольга Казанцева была назначена уполномоченным по правам ребенка. Оппозиционные партии напомнили ей, чьи интересы она должна представлять.
Депутат Евгения Боровикова напомнила детскому омбудсмену о том, что она не отреагировала на проблему детей из Шипуново, которые чуть не остались без жилья из-за 167-тысячного долга их отца. Представителю ЛДПР удалось найти спонсора, чтобы решить этот вопрос. Также депутата волнует ситуация с ребятами из села Панкрушихи, которые нашли на территории школы тосол и выпили его. Один из них погиб, а остальных, по словам члена фракции, заставляют менять показания.
Еще одна проблема, которую поднял парламентарий, – отсутствие в регионе протокола объявления диагноза при рождении ребенка с хромосомной патологией и последующих действий медицинского персонала. Ольга Казанцева пообещала поспособствовать решению этого вопроса.
Депутат Андрей Секрета поинтересовался, почему была отклонена инициатива предоставления мест в больницах, где могли бы располагаться дети до 3 лет, найденные на улице ночью без родителей и документов.
"Мы сотрудничаем с вами очень давно и неоднократно убеждались в вашем профессионализме. Но мы не всегда находили с вами взаимопонимание по различным вопросам. Хочется думать, что это было именно потому, что институт уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае не был самостоятельной независимой единицей", – обратилась на сессии к Ольге Казанцевой депутат фракции ЛДПР и заместитель председателя комитета по социальной политике АКЗС Ирина Шудра.
"Оппозиционные фракции в целом сошлись во мнении, что детский омбудсмен должен все-таки представлять интересы ребенка, а не чиновника. А над этим Казанцевой еще предстоит поработать", – добавили в ЛДПР.
Комментарии
"детский омбудсмен должен все-таки представлять интересы ребенка, а не чиновника. А над этим Казанцевой еще предстоит поработать" - не в бровь, а в глаз!!!
правильно