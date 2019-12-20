"Пионер-парк" отправит своих гостей в отпуск в Шерегеш

"Пионер-парку" – территории развлечений для всей семьи в ТРЦ "Пионер" – 21 декабря 2019 года исполняется 3 года. В честь своего дня рождения команда "Пионер-парка" подготовила увлекательную шоу-программу и мегарозыгрыш.
Гостей праздника ждет представление с героями мультипликационного фильма "Холодное сердце", которое обязательно придется по вкусу каждому. В программе – множество сюрпризов и огромный именинный торт.
Кроме того, именинник разыграет невероятно крутые призы: игровую консоль PS-4 slim и путевки на горнолыжный курорт Шерегеш на троих. Для участия нужно пополнить карту "Пионер-парка" на 500 рублей и сбросить чек с вашей фамилией, именем и номером телефона в специальный лототрон. Количество чеков не ограничено, а это значит, что шансы получить крутые подарки возрастают с каждой покупкой.
Начало праздника в 13:00. Всех гостей ждут на четвертом этаже ТРЦ "Пионер".
По всем вопросам обращайтесь по номеру телефона: 8 (3852) 590-421.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
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