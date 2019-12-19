Дальнобойщика убили и закопали в лесу под Новосибирском

Дальнобойщика из Кемеровской области нашли убитым в районе Северного объезда под Новосибирском, сообщает "Сиб.фм".
55-летний мужчина уехал в Новосибирск 10 декабря, а 11 декабря перестал выходить на связь с родственниками. Полицейские выяснили, что он поехал навестить своего знакомого.
"Мужчины распивали спиртные напитки у 54-летнего знакомого дома. В результате ссоры хозяин схватил нож и нанес гостю не менее четырех ударов ножом в грудь. От полученных ран дальнобойщик скончался на месте происшествия", – рассказали в СК.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник уложил тело в автомобиль, увез в лес и закопал в снегу.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Комментарии
Три церкви построенные в день не помогают остановить вал убийств в стране.
не хилое гостеприимство.
При чем здесь дальнобойщик? Он на фуре в гости поехал?
На мой взгляд, тем, кто совершил предумышленное убийство необходимо давать пожизненное заключение без права на помилование, УДО и т.п.
На мой взгляд, тем, кто совершил предумышленное убийство необходимо давать пожизненное заключение без права на помилование, УДО и т.п.
А где вы мил человек в российском уголовном законодательстве видели предумышленное или непредумышленное убийство?
19.12.2019 14:38
- гость -
штаааааа???