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Новости

Дальнобойщика убили и закопали в лесу под Новосибирском

, ИА "Амител"
На связь он перестал выходить 11 декабря
Фото: misanec.ru

Фото: misanec.ru

Дальнобойщика из Кемеровской области нашли убитым в районе Северного объезда под Новосибирском, сообщает "Сиб.фм".

55-летний мужчина уехал в Новосибирск 10 декабря, а 11 декабря перестал выходить на связь с родственниками. Полицейские выяснили, что он поехал навестить своего знакомого. 

"Мужчины распивали спиртные напитки у 54-летнего знакомого дома. В результате ссоры хозяин схватил нож и нанес гостю не менее четырех ударов ножом в грудь. От полученных ран дальнобойщик скончался на месте происшествия", – рассказали в СК.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник уложил тело в автомобиль, увез в лес и закопал в снегу. 

Сейчас подозреваемый находится под стражей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.12.2019 13:54
Гость

Три церкви построенные в день не помогают остановить вал убийств в стране.

19.12.2019 14:05
- гость -

не хилое гостеприимство.

19.12.2019 14:09
- гость -

При чем здесь дальнобойщик? Он на фуре в гости поехал?

19.12.2019 14:23
- гость -

На мой взгляд, тем, кто совершил предумышленное убийство необходимо давать пожизненное заключение без права на помилование, УДО и т.п.

19.12.2019 14:38
- гость -

На мой взгляд, тем, кто совершил предумышленное убийство необходимо давать пожизненное заключение без права на помилование, УДО и т.п.



А где вы мил человек в российском уголовном законодательстве видели предумышленное или непредумышленное убийство?

19.12.2019 14:40
- гость -


19.12.2019 14:38
- гость -
штаааааа???

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