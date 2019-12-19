Ученые назвали три продукта, которые противостоят раку

Врачи рассказали, какие три продукта могут противостоять раку и использоваться для его профилактики, сообщает "Медикфорум".
Одним из них является какао, в котором содержится большое количество антиоксидантов. Употреблять его можно даже сырым, поскольку так он сохраняет больше целебных свойств. Второй продукт – капуста брокколи. Благодаря содержащемуся в ней сульфорафану, брокколи способна буквально убивать раковые клетки. Такой же элемент есть в брюссельской капусте и шпинате.
Третий продукт – чуфа (тигровый орех или земляной миндаль). Эти орехи способствуют улучшению работы сердца и нормализуют сахар в крови, а также содержат большое количество витамина Е.
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