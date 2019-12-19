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Новости

"Русофобская истерика": мультик о Супермене-коммунисте возмутил ведущих "России 24"

, ИА "Амител"
Премьера анимационного фильма состоится в 2020 году

Телеканал "Россия 24" посвятил пятиминутный сюжет разбору грядущего мультфильма "Супермен: красный сын" – альтернативной версии популярного комикса, где капсула с криптонцем упала не в США, а в СССР.

"Ну что, снова будет русофобская истерика?" – задался вопросом ведущий. А затем вместе с экспертами они обсудили насколько политизирована история из комиксов, и даже связали ее с тем, что американцы хотят испортить празднование 75-летия победы. 

Классические герои графических романов DC представлены здесь с огромным количеством "клюквы": серп и молот на груди Супермена, Бэтмен в шапке ушанке и красная Чудо-женщина.

Премьера мультфильма состоится в 2020 году и те, кто видел трейлер, считают, что такую версию популярного комикса посмотреть было бы интересно. 

Также пользователи интернета отметили, что бумажный комикс "Супермен: красный сын" начал издаваться в России в 2015 году, но тогда никто не отметил русофобии и попыток повлиять на умы молодежи. Такое внимание в предстоящей премьере комментаторы сочли не менее чем странным. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.12.2019 15:19
Гостъ

Стоит отметить, что комикс был выпущен еще в 2003. Так что у истеричек с Россия 24 весьма позднее зажигание, что странно для информационного телеканала

19.12.2019 15:27
- гость -

15:19
Русофобию выискивать - трудное занятие, знаете ли!

19.12.2019 15:31
1122

походу клюква не в комиксах, а в головах истеричек с Россия 24

19.12.2019 15:35
- гость -

По тексту статьи возмущения не заметил. О чем ваш заголовок?

19.12.2019 15:51
- гость -

Когда начнут создавать нечто подобное в России относительно пиндосов?К примеру как президент сшп с красными глазами отдаёт приказ бомбить столицу Японии фосфорными бомбами,а два мирных города -атомными.Как потом пиндосы "работают" напалмом во Вьетнаме. И всё это в красках.

19.12.2019 15:55
- гость -

19.12.2019 15:51
- гость

Никогда, потому что читать это будет только вата, а она отнюдь не столь многочисленна, как она сама пытается это представить.

19.12.2019 16:02
- гость -

15:51 Когда начнут создавать нечто подобное
----
Так давно созданы такие комиксы, события происходят примерно в тех же годах. Загугли "Данциг Балдаев" и нажми Картинки.

19.12.2019 16:34
Гостъ


19.12.2019 15:51
- гость -

Когда начнут создавать нечто подобное в России относительно пиндосов?

Головачев и поздний Бушков вам в помощь. А еще тонны подобного "творчества" в сети

19.12.2019 17:20
- гость -

Когда начнут создавать нечто подобное в России

В России такую мутоту не смотрят.

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