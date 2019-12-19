На пресс-конференции Путину хотят подарить икону и удивить его малиновой прической

Почти 2 тысячи журналистов собрались 19 декабря на пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным. Корреспондент amic.ru Елена Маслова передает, что здесь будут работать представители федеральных и региональных изданий, а также блогеры. Некоторые решили выделиться необычным нарядом, прической и атрибутами.
Одна из участниц пресс-конференции с Путиным думала, в чем прийти на это мероприятие. "И я решила в чем-нибудь с "Путиным"", рассказывает девушка. Ее коллега нарядилась в венок с маками, другая выкрасила волосы в малиновый цвет, мужчины предстали не только в костюмах и свитерах, но и в вышитых рубахах. Один болгарин хочет вручить президенту икону и попросить о безвизовом въезде болгар в Россию и россиян в Болгарию. В фойе он машет флагом и амулетом, прижимая к себе подарок.
Корреспондент amic.ru передает, что собравшиеся приготовили самые разные вопросы: от воссоздания Суворовского военного училища и высоких цен на перелет на Камчатку и до того, как Путин справляется с депрессией.
Пресс-конференция начнется в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому). Мероприятие пройдет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. В этом году это будет уже 15-я пресс-конференция. Первая состоялась в 2001.
Комментарии
собравшиеся приготовили самые разные вопросы: от воссоздания Суворовского военного училища и высоких цен на перелет на Камчатку и до того, как Путин справляется с депрессией.
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Кто бы сомневался что вопросы будут удобные ему, а не те которые интересуют людей.
Псих. больница, слов нет, зазеркалье какое-то
цирк