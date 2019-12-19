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"Вдули" тарифы многократно". Путин оценил мусорную реформу в России

, ИА "Амител"
Президент заявил, что систему нужно сделать прозрачной
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин считает, что в вопросе вывоза мусора нужен диалог операторов и чиновников с людьми. Процесс должен быть прозрачным, отметил президент на 15-й пресс-конференции.

"Мы генерируем в год в стране 70 млн тонн бытовых отходов. Вы представляете, 70 млн тонн. И такой отрасли как переработка бытовых отходов в СССР и России не было, мы создаем ее с нуля. Основные решения приняты. Создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов. Принята схема территориально планирования по решению этого вопроса. Но не хватает прямого общения с гражданами, нужно показывать, что будет переработка и захоронение отходов. И, конечно, мы должны избавиться от всяких серых схем и криминала. Нужно навести элементарный порядок", – сказал глава государства.

Путин заявил, что многих возмущают тарифы за вывоз мусора, которые устанавливают региональные операторы.

"Люди, конечно, возмущаются ростом тарифов, не было никогда такой строки по бытовым отходам, теперь она появилась. Нужно объяснять, откуда эти цифры. В сельской местности "вдули" многократно тарифы за вывоз мусора, хотя там никуда и не вывозили, в соседний лес все вываливали. Это непорядок", – сказал он.

Президент отметил, что в стране уже строят предприятия по переработке отходов. Но об этом населению также нужно рассказывать. Он напомнил, что в некоторых странах мусороперерабатывающие заводы стоят в черте города и никому не мешают.

"Нужно развивать отрасль в предприятиях по переработке отходов. Они уже строятся, но мы должны их увеличить. Людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, будет ли ущерб для окружающей среды, создадут ли они проблемы для людей. В крупных мировых мегаполисах, например, в Токио перерабатывающие предприятия находятся в черте города. Но не дымят, не воняют, жизнь людям не портят. Если мы будем использовать новейшие технологии, а мы так и планируем, не будет проблем. Для этого нужен общественный контроль, организация. Я разговаривал с ОНФ, прошу их уделить этому внимание. Если всем миром будем уделять внимание, то решим проблему", – сказал Путин.

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Комментарии

19.12.2019 17:41
- гость -

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