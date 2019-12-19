Барнаульский поселок Южный подключают к ТЭЦ-3

Директор БТСК Александр Гросс рассказал ГТРК "Алтай" о ходе работ по переподключению жителей барнаульского поселка Южный к отоплению от ТЭЦ-3.
Для этого в текущем году построили новую магистральную теплосеть. Все работы по ее запуску должны завершить до конца года
Котельная завода "Ротор", от которой раньше получало тепло местное население, останется в рабочем состоянии и в случае необходимости ее вновь запустят, заверил Гросс.
По его словам, созданы все условия, чтобы понижения температуры в домах, которого опасаются жильцы в Южном, не произошло. При запуске нового объекта всегда есть риск осложнений, но сотрудники БТСК к этому готовы, уверен представитель компании.
"На центральном тепловом пункте есть двойной запас и в части теплообменного оборудования, и в части насосного, – заверил руководитель ресурсоснабжающей организации. – Мы создадим те режимы и ту температуру, по которым сейчас работает котельная, то есть ничего там не уменьшится".
Гросс подчеркнул, что переподключение к ТЭЦ-3 никак не скажется на тарифах. Стоимость услуги теплоснабжения останется прежней.
Комментарии
Не пойму это плохо или хорошо*?
Это плохо.
Когда строят новую тепловую сеть,то это очень плохо.С точки зрения либерастов.Потому что либерасты думают совсем другим местом в отличии от нормальных людей.
Когда строят новую тепловую сеть,то это очень плохо.С точки зрения либерастов.Потому что либерасты думают совсем другим местом в отличии от нормальных людей.
Либерасты и тянули эту сеть. С команды педерастов.
Ну всё жители Южного радуйтесь! Теперь вы не какому-то там заводу "Ротор" платить будете, а компании СГК которая входит в АО «СУЭК» которая принадлежит олигарху Мельниченко (8-е место среди российских миллиардеров). Ваши деньги не пропадут даром