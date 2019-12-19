Трехместный рентген за 25 млн рублей появился в больнице Барнаула

Новейшее оборудование за 25 млн рублей закупили в барнаульскую Городскую больницу №11, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
На вооружение медиков поступил трехместный рентгенологический аппарат с плоскопанельным детектором. Он обладает целым рядом преимуществ.
Во-первых, у него повышенная грузоподъемность. Она позволяет обследовать пациентов весом до 180 кг. Во-вторых, скорость проведения исследования более, чем в два раза превышает возможности рентгенов предыдущего поколения.
"Имеется поворотный стол, который позволяет делать снимки стоя или лежа, — поясняет главврач Городской больницы №11 Андрей Коломиец. — С панельного детектора цифровое изображение сразу оправляется на компьютер лаборанта, а затем в ординаторскую рентген отделения и рентген архив".
Оборудование позволит получать полноформатные изображения высокого качества и проводить исследования с применением рентген контрастных веществ.
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