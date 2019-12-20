До 50%: известный интернет-магазин брендовой одежды открыл предновогоднюю распродажу

Именитые кутюрье создают коллекции для изменения реальности. Сами зачастую одеваются сдержанно, но яркие шедевры отлично дополняют гардероб модников. В маркетплейс Aizel до 22 декабря 2019 года проходит предновогодняя распродажа трендовых мужских и женских вещей, обуви и аксессуаров.
Деловой стиль в трактовке итальянских дизайнеров
Оригинальный деловой женский комбинезон бежевого цвета итальянской марки P.A.R.O.S.H. стоит 23 450 рублей. И это с учетом скидки 50%. Начальная стоимость – 46 900 рублей.
Комбинезон сделан из полиэстера, синтетической ткани, невероятно удобной, практичной, эффектной, максимально приближенной к хлопку. Это любимый материал многих кутюрье. Дизайнеры P.A.R.O.S.H. также нередко применяют его. Деловой женщине нужны такие вещи, они должны быть в гардеробе для переговоров или фуршета. Также в нем удобно путешествовать.
Идеальная футболка Stella McCartney
Футболка с принтами английской фирмы Stella McCartney одновременно совмещает черты спортивного стиля, делового и романтичного. Отлично сочетается с джинсами, брюками, шортами. Сочетание с юбкой – более смелый эксперимент. Но именно в этом случае экстравагантность и авангард будет привнесен в образ, символизирующий некую тайну.
Материал – 100% хлопок.
В преддверии Нового года футболка стоит 10 800 рублей на маркетплейс Aizel. Скидка 50%. Вне акции цена составляет 21 600 рублей.
Туфли на шпильке от Александра Терехова
Черные лакированные женские туфли из коллекции Alexander Terekhov по цене 19 450 найти легко. После 22 декабря 2019 года их стоимость станет стандартной – 38 900 рублей, скидка 50% перестанет действовать. Туфли подходят для праздников и будней. Материал – 100% кожа. Высота тонкого каблука 10 см. Удобная стелька, гибкая подошва делает их легкими, практичными, носкими.
В маркетплейс Aizel можно найти одежду, обувь, аксессуары на любой вкус, совершать покупки семь дней в неделю. Не проблема приобрести понравившуюся вещь сразу после премьерного показа, с подиума. Более 700 брендов известных и начинающих дизайнеров, разные ткани и материалы, удивительные цвета помогут очаровать, произвести нужное впечатление, влюбить в себя. А если сделать покупку на сумму от 20 тысяч рублей, доставка будет бесплатной.
Комментарии
Цены такие типичные для барнаульских зарплат.