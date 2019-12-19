Четверг, 19 Декабрь, 18:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,53
€ 69,59
Обь
34см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2019Новый год-2020Ремонт и дизайн
Новости

Путин не согласился, что Россия живет только советским наследием

, ИА "Амител"
Он отметил, что Россия может гордиться советским прошлым и его достижениями
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Люди, которые считают, что Россия живет на доставшихся от прошлых поколений мощностях, заблуждаются, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции с журналистами.

Так президент ответил на вопрос журналиста о критике, связанной с тем, что Россия якобы живет только на советском наследии.

"Мы, конечно, не может не пользоваться тем, что досталось нам от тысячелетнего российского государства. За советский период было много сделано такого, чего мы гордимся — Победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос и так далее. Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые за советский период создали такую мощную державу", — заявил глава государства.

Он также привел в пример несколько доказательств, что сегодня все сферы не стоят на месте. "Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы в нулевые. Средний возраст оборудования — 12 лет. Построены 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс: с 39 тысяч километров до 80 тысяч", — говорит Владимир Путин.

Он также привел в пример сельское хозяйство: СССР был покупателем зерна, а сейчас наша стара — крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Причем Россия обошла США и Канаду. Экспорт вырос в разы, отметил президент.

По словам Путина, серьезный рост произошел в сфере животноводства, энергетической сфере, а также во многих других.

"Те, кто считает, что мы живем на доставшихся от прошлых поколений мощностях, заблуждаются", — подытожил президент.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проход в 15-й раз. На встречу с главой государства собрались больше 1,8 тысяч журналистов.

Читайте также в сюжете: Пресс-конференция Путина-2019

Комментарии

19.12.2019 17:10
- гость -

3 аэропорта и 12 вокзалов на всю страну за 30 лет (ладно, пусть 20 - с Путина раньше спрашивать не будем) - вот она гордость страны!

19.12.2019 17:22
Гость

Все же дошло, что не только резиновые калоши в СССР производились...

19.12.2019 17:26
- гость -

19.12.2019 17:22
Гость

Еще валенки, если для народа.

19.12.2019 17:33
- гость -

сейчас наша страна — крупный поставщик пшеницы на мировой рынок.
------------------

Еще бы добавил что мы нефти в три раза больше продаём, а газа в 12 раз. Леса в разы больше. Вот и всё развитие. А чтобы чайник сделать или транзистор, то без ввоза станков из-за бугра уже слабо. А в СССР могли.

19.12.2019 17:43
- гость -

"Путин не согласился, что Россия живет только советским наследием", так естественно, он все наследие передал своим друзьям и прихвостням!

19.12.2019 18:42
Дядька

Вот помнится ( по книгам серьёзных авторов) " Сколько то пудов пеньки, многа воска на свечи, льна...смолы.. В общем...дрова, батраки и ....бл...Сегодняшние " красавицы те же " прости господи.. соде...ки .(фильм есть)
.. забыл слово, а эскортницы.

19.12.2019 18:45
- гость -

19.12.2019 17:33
- гость -
то без ввоза станков из-за бугра уже слабо. А в СССР могли.

Что могли? Почитайте сколько станков ввозил СССР из-за бугра.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
18:43
Водитель иномарки сбил двух девушек на "зебре" в Горно-Алтайске 0
18:13
Путин дал понять, что больше не пойдет в президенты 1
18:09
Суд оштрафовал на 2,8 млн алтайского экс-главврача за взятку 0
17:49
Ответственность Томенко за исполнение нацпроектов "расширят и детализируют" 0
17:48
В Барнауле задержали воришку женских колгот 1
17:25
Путин сказал, когда дальневосточную ипотеку распространят на Сибирь 6
17:13
Первый регион РФ ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники 1
17:01
Путин не ответил, кто правил базу с пробами спортсменов. Вновь обвинил во всем WADA 7
17:00
Президент сказал, почему медицинскую систему в стране лучше не трогать 3
16:56
23 декабря начнутся учения по изоляции Рунета 7
16:54
Путин не согласился, что Россия живет только советским наследием 7
16:49
"Вдули" тарифы многократно". Путин оценил мусорную реформу в России 1
16:44
Путин заявил, что в России теплеет в два раза быстрее, чем в других странах 1
16:30
Коммунисты просят Томенко остановить распространение снюса в Алтайском крае 1
16:22
Британские журналисты назвали страной года Узбекистан 0
16:01
Началась большая пресс-конференция Владимира Путина 7
15:56
Трехместный рентген за 25 млн рублей появился в больнице Барнаула 0
15:36
Барнаульский поселок Южный подключают к ТЭЦ-3 6
15:20
На пресс-конференции Путину хотят подарить икону и удивить его малиновой прической 4
15:10
"Русофобская истерика": мультик о Супермене-коммунисте возмутил ведущих "России 24" 9
14:50
По четвертому кругу. Пенсионер Барсуков снова собрался в мэры Барнаула 0
14:30
Ученые назвали три продукта, которые противостоят раку 0
14:15
"Господин пожизненный президент": яркие моменты пресс-конференций Путина 235
13:50
Дальнобойщика убили и закопали в лесу под Новосибирском 9
13:36
Закроют ли в Барнауле "льготные" аптеки и где теперь брать лекарства? 8
13:20
Представлять права ребенка, а не чиновника. ЛДПР поддержала Казанцеву с оговорками 3
13:02
"Великий Гэтсби" и танцы в стиле джаз: BarBoss приглашает на предновогодние вечера 0
12:45
Ольга Казанцева назначена уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае 8
12:30
Московская пенсионерка готовила наливку по рецепту из интернета и устроила взрыв 11
12:13
Импотенция, простатит и рак. Врачи назвали топ-5 профессиональных болезней водителей 2
12:02
Буду укреплять авторитет АКЗС. Томенко рассказал, чем его впечатлили депутаты 7
12:00
Идеи для новогоднего корпоратива: как сделать, чтобы праздник запомнился всем 0
11:45
Врач рассказала, до какого возраста женщина должна родить первого ребенка 11
11:34
И топ-менеджеры учатся. Как не потерять свой бизнес в первый год 0
11:17
"Бирюзовая Катунь" – это деньги даже не на ветер". Интервью с депутатом Семеновым 5
11:09
Страшно, когда новогодняя просьба ребенка – куртка. На Алтае обсуждают "Елку желаний" 50
11:03
Завтра нефть в крае не появится. Романенко о том, как нужно развивать Алтай 16
10:58
Пресс-конференция Путина начнется через несколько часов. На ней будет журналист amic 18
10:45
Воспитательница умерла из-за сообщений о минировании детского сада в Биробиджане 3
10:36
Дед Мороз – депутат. Алтайские парламентарии исполнили новогодние желания детей 2
10:25
На поддержку предпенсионеров в Алтайском крае направили почти три миллиона рублей 3
10:01
Как оригинально упаковать подарки и оформить праздничный интерьер на Новый год 0
09:45
Близкие Анастасии Заворотнюк показали журналистов, которые преследуют их семью 2
09:31
Где купить настоящую елку на Новый год в Барнауле и как ее выбирать. Инфографика 11
09:15
Коллекторы блокируют работу екатеринбургской больницы из-за долга сотрудницы 19
09:01
Зима с "Европой Плюс Барнаул" началась с "европейских" ледовых заездов 5
08:45
Филиппу Киркорову придется продавать квартиру, чтобы погасить огромные долги 3
08:20
Пятилетняя россиянка с ДЦП вошла в тройку самых популярных блогеров на YouTube 1
07:17
Придать "Импульс": в Барнауле открыли новый центр настольного тенниса 6
07:05
Как сделать новогоднюю керамическую игрушку своими руками 0
06:16
Когда главное украшение елки – это кот 0
06:06
В Алтайском крае к концу недели потеплеет до +3°C 2
05:22
Что нельзя делать на Николу Зимнего, чтобы не остаться без денег и без мужа 0
23:37
Бутылку с деньгами от передачи "Орел и Решка" нашли в Алтайском крае 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.