Путин не согласился, что Россия живет только советским наследием

Люди, которые считают, что Россия живет на доставшихся от прошлых поколений мощностях, заблуждаются, заявил Владимир Путин во время пресс-конференции с журналистами.
Так президент ответил на вопрос журналиста о критике, связанной с тем, что Россия якобы живет только на советском наследии.
"Мы, конечно, не может не пользоваться тем, что досталось нам от тысячелетнего российского государства. За советский период было много сделано такого, чего мы гордимся — Победа в Великой Отечественной войне, прорыв в космос и так далее. Мы должны быть благодарны нашим предкам, которые за советский период создали такую мощную державу", — заявил глава государства.
Он также привел в пример несколько доказательств, что сегодня все сферы не стоят на месте. "Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы в нулевые. Средний возраст оборудования — 12 лет. Построены 3 новых аэропорта, 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс: с 39 тысяч километров до 80 тысяч", — говорит Владимир Путин.
Он также привел в пример сельское хозяйство: СССР был покупателем зерна, а сейчас наша стара — крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Причем Россия обошла США и Канаду. Экспорт вырос в разы, отметил президент.
По словам Путина, серьезный рост произошел в сфере животноводства, энергетической сфере, а также во многих других.
"Те, кто считает, что мы живем на доставшихся от прошлых поколений мощностях, заблуждаются", — подытожил президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина проход в 15-й раз. На встречу с главой государства собрались больше 1,8 тысяч журналистов.
Комментарии
3 аэропорта и 12 вокзалов на всю страну за 30 лет (ладно, пусть 20 - с Путина раньше спрашивать не будем) - вот она гордость страны!
Все же дошло, что не только резиновые калоши в СССР производились...
19.12.2019 17:22
Гость
Еще валенки, если для народа.
сейчас наша страна — крупный поставщик пшеницы на мировой рынок.
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Еще бы добавил что мы нефти в три раза больше продаём, а газа в 12 раз. Леса в разы больше. Вот и всё развитие. А чтобы чайник сделать или транзистор, то без ввоза станков из-за бугра уже слабо. А в СССР могли.
"Путин не согласился, что Россия живет только советским наследием", так естественно, он все наследие передал своим друзьям и прихвостням!
Вот помнится ( по книгам серьёзных авторов) " Сколько то пудов пеньки, многа воска на свечи, льна...смолы.. В общем...дрова, батраки и ....бл...Сегодняшние " красавицы те же " прости господи.. соде...ки .(фильм есть)
.. забыл слово, а эскортницы.
19.12.2019 17:33
- гость -
то без ввоза станков из-за бугра уже слабо. А в СССР могли.
Что могли? Почитайте сколько станков ввозил СССР из-за бугра.