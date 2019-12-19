Президент сказал, почему медицинскую систему в стране лучше не трогать

Систему здравоохранения в России лучше не трогать, чтобы она не разрушилась, считает президент России Владимир Путин. Он заявил об этом во время пресс-конференции 19 декабря в ответ на вопрос журналиста URA.ru Антона Ольшанникова.
В своем вопросе журналист заявил, что все меры по развитию здравоохранения в стране, которые принимаются после совещаний у Путина, носят косметический характер.
Президент не поддерживает идею повышения стоимости услуг по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). По его словам, это, да, позволит повысить, например, зарплаты медицинским работникам. Но такое масштабное решение повлечет и рост цен на другие услуги и затем приведет к инфляции.
Однако, сказал президент, вопрос с зарплатами врачей можно все же рассматривать. Путин считает, что необходимо сделать единым по всей стране подход к определению ставок и стимулирующих выплат медикам. Сейчас подходы в разных регионах значительно отличаются. Унификация позволит "избавиться от несправедливой дифференциации", когда в одном месте главврач получает 100 тысяч рублей, а врач-хирург не получает и 50 тысяч (такой пример привел журналист, задавая вопрос).
Комментарии
Систему здравоохранения в России лучше не трогать, чтобы она не разрушилась
так таки уже, заоптимизировали по самое небалуйся...
Систему здравоохранения в России лучше не трогать, чтобы она не разрушилась
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Согласен. Вы там все с руками растущими из пятой точки, за всё за что не возьмётесь всё разрушается.