Путин не ответил, кто правил базу с пробами спортсменов. Вновь обвинил во всем WADA

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции для журналистов 19 декабря в Москве прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований на ближайшие 4 года. Такой решение приняли на совещании WADA 9 декабря.
Журналистка телеканала "Матч.ТВ" спросила президента, кто в итоге подтасовал базу с пробами на допинг российских спортсменов. Именно это и стало поводом для жестких санкций в отношение нашего спорта. Однако глава государства ушел от ответа, обвинив во всем WADA, решение которого противоречит олимпийской хартии.
Он назвал этот шаг несправедливым и добавил, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод. При этом подавляющее большинство спортсменов чисты, а наказывают всех.
Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили "зачистить".
"Маленькие девочки то в чем виноваты?", — возмутился Путин.
У главы государства уже не в первый раз спрашивают про подтасовку с пробами спортсменов. Каждый раз президент уходит от ответа, уверяя, что решение в отношение России — политическое. На днях министр спорта РФ Павел Колобков, общаясь с журналистами, также отказывался отвечать на эти тему. Сам же министр Колобков был тайно награжден орденом Александра Невского за заслуги перед Отечественном. Награждение прошло тайно.
Причиной отстранения наших спортсменов на 4 года стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.
Ближайшие годы наши спортсмены будут выступать под официальным флагом Олимпиады с пятью кольцами. Нельзя носить атрибутику с флагом России, слушать гимн перед матчами или соревнованиями. В 1920-х без Олимпиады оставили Германию – за развязывание Первой мировой. В 1948-м – Германию и Японию, это уже санкция за Вторую мировую.
Комментарии
Как же власть признаёт свой косяк? Да ни за что))
Да плевать нам на этих спортсменов! Где экономический рост? Где 25 миллионов рабочих мест? Да и где заводы и фабрики? Где обещанная зарплата $2700? Где у всех жилье более 100м на семью?
"стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы."
Самое смешное, что тогда заведующий всем был Родченков.
в вопросе на спрашивалось КТО изменил данные, не надо писать неправду.
А где зарплаты 2700 долларов?
прикормленные журналюги опять задают бредовые вопросы
Амик, трёте комменты?
Елена Пацар покинула Амител в апреле 2017 года, почему на сайте она до сих пор называется главредом?Кто же реально главреда сегодня?