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Путин не ответил, кто правил базу с пробами спортсменов. Вновь обвинил во всем WADA

, ИА "Амител"
Президент прокомментировал отстранение российских спортсменов
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции для журналистов 19 декабря в Москве прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований на ближайшие 4 года. Такой решение приняли на совещании WADA 9 декабря.

Журналистка телеканала "Матч.ТВ" спросила президента, кто в итоге подтасовал базу с пробами на допинг российских спортсменов. Именно это и стало поводом для жестких санкций в отношение нашего спорта. Однако глава государства ушел от ответа, обвинив во всем WADA, решение которого противоречит олимпийской хартии.

Он назвал этот шаг несправедливым и добавил, что россиян наказывают второй раз за один и тот же эпизод. При этом подавляющее большинство спортсменов чисты, а наказывают всех.

Президент напомнил о российских фигуристках, которые чуть ли не единственные в мире прыгают четверные прыжки. По его мнению, россиянок решили "зачистить".

"Маленькие девочки то в чем виноваты?", — возмутился Путин.

У главы государства уже не в первый раз спрашивают про подтасовку с пробами спортсменов. Каждый раз президент уходит от ответа, уверяя, что решение в отношение России — политическое. На днях министр спорта РФ Павел Колобков, общаясь с журналистами, также отказывался отвечать на эти тему. Сам же министр Колобков был тайно награжден орденом Александра Невского за заслуги перед Отечественном. Награждение прошло тайно.

Причиной отстранения наших спортсменов на 4 года стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Ближайшие годы наши спортсмены будут выступать под официальным флагом Олимпиады с пятью кольцами. Нельзя носить атрибутику с флагом России, слушать гимн перед матчами или соревнованиями. В 1920-х без Олимпиады оставили Германию – за развязывание Первой мировой. В 1948-м – Германию и Японию, это уже санкция за Вторую мировую.

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Комментарии

19.12.2019 17:06
Рол

Как же власть признаёт свой косяк? Да ни за что))

19.12.2019 17:17
- гость -

Да плевать нам на этих спортсменов! Где экономический рост? Где 25 миллионов рабочих мест? Да и где заводы и фабрики? Где обещанная зарплата $2700? Где у всех жилье более 100м на семью?

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