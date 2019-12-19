23 декабря начнутся учения по изоляции Рунета

23 декабря в России начнутся учения по изоляции отечественного сегмента интернета, сообщает Meduza. Они должны были стартовать на 4 дня раньше, но их перенесли по неизвестной причине.
В ходе мероприятия отработают "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов" и проверят "организацию ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ".
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении ежегодных учений по изоляции Рунета.
Главными целями мероприятия называют отработку механизмов восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования российского сегмента интернета.
План учений составляет Минкомсвязи. В его разработке и реализации также задействуют ФСБ, ФСО, МЧС, Минобороны и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.
Незадолго до этого Роскомнадзор подготовил правила изоляции российского сегмента интернета. Их суть заключается в запрете маршрутизации сообщений электросвязи через сети связи, расположенные за пределами России.
Исключение составляет Калининградская область, которой для связи с другими регионами РФ такие сети необходимы. Кроме того, запрет не распространяется на посольства, консульства и представительства страны за рубежом.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, что пилотное тестирование проходит в одном из регионов России. В каком именно – держат в секрете. Все крупные операторы связи присоединились к проекту.
Комментарии
"возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов", вот она суть рунета, а не то что там путин по ушам людям двигает, что якобы защита от американцев!