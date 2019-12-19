Путин сказал, когда дальневосточную ипотеку распространят на Сибирь

Применить механизм дальневосточной ипотеки под 2% годовых в Сибири можно будет только после того, как станет понятен опыт Дальнего Востока, сказал президент 19 декабря на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос омской журналистки.
По словам Путина, нужно будет посмотреть, как приживется такая ипотека, каким окажется спрос, посчитать бюджетные и прочие расходы и уже на "ясном глазу принимать решение".
Президент подчеркнул, что депопуляция на Дальнем Востоке гораздо интенсивнее, чем в других регионах. По его мнению, сначала все особенные меры поддержки нужно реализовать на Дальнем Востоке, а потом уже распространять на другие регионы.
Путин также сообщил, что часть мер, например, по поддержке семей с третьим ребенком, уже распространяется на Зауралье.
Что такое дальневосточная ипотека?
Дальневосточная ипотека выдается под 2% годовых. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до этого уровня. Займы могут получить молодые семьи, покупающие жилье в Дальневосточном федеральном округе или планирующие построить там дом. Предполагается, что после удачной реализации данного пилотного проекта ипотека под 2% будет запущена и в остальных регионах с низким уровнем развития, в числе которых и Алтайский край.
Комментарии
Займы могут получить молодые семьи, покупающие жилье в Дальневосточном федеральном округе или планирующие построить там дом. Предполагается, что после удачной реализации данного пилотного проекта ипотека под 2% будет запущена и в остальных регионах с низким уровнем развития, в числе которых и Алтайский край.
расходимся...
пока доки по списку соберешь из статуса молодой семьи вылетишь
Ну, обрадовал, что уж тут говорить?
Панночка, не расстраивайтесь. Вам квартира нужна? Переезжайте в Воркуту! Вам мэр прямо в день приезда квартиру выделит и главное бесплатно! За какие-то 50 тысяч уже 4-х комнатную с мебелью можно купить. За эти деньги в Барнауле даже хороший гараж не взять.
19.12.2019 17:47
Панночка
На кой вам квартира на ДВ, если вы здесь боретесь за парки?
А там за что будете бороться?
Да и про молодую семью от вас не очень вяжется. Вы уже тут лет 10 сидите.
На кой вам квартира на ДВ, если вы здесь боретесь за парки?
ну я не только за себя переживаю. это раз. второе речь о том чтобы распрастранить опыт ДВ на Сибирь....
19.12.2019 18:28
Панночка
второе речь о том чтобы распрастранить опыт ДВ на Сибирь....
Понятно, что вы знаете всё заранее на 10 лет вперед. Только странно, что к вам до сих пор не прислушались.