Первый регион РФ ограничил продажу алкоголя в новогодние праздники

Парламент Башкортостана на итоговом в 2019 году пленарном заседании принял закон об ограничении торговли горячительными напитками в новогодние праздники, сообщает пресс-служба регионального законодательного собрания. Башкирия стала первым регионом РФ, где введен такой запрет.
Полный запрет на реализацию спиртного будет действовать 3 января. С 4 по 6 января продавать алкоголь можно будет только в течении четырех часов в день – с 10:00 до 14:00.
"Имелись как сторонники, так и противники данной меры, — пояснил председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. — Мы все-таки пошли на нее, хотя понимаем, что у отдельных граждан такой закон может вызвать недовольство. Но зато он сохранит здоровье и жизни многим людям".
Он напомнил, что из-за потребления горячительных напитков в новогодние каникулы наблюдается всплеск смертей. Если с 1 по 3 января, они чаще связаны с отравлением алкоголем, то с 5 по 7 января – с алкогольными психозами.
"Необходимо продемонстрировать, что праздник – это не только затяжные застолья, но в первую очередь положительные эмоции", — заключил Толкачев.
Стоит отметить, что запрет коснется только розничной торговли. Таким образом, желающие выпить смогут сделать это в кафе или ресторане.
Ранее первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов одобрил намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя.
Депутат напомнил, что право регулировать продажу алкоголя отдано российским субъектам, и руководство не может ограничить его. Тумусов отметил, что подобный опыт может быть интересным, и любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголизмом, имеют право на существование.
Комментарии
Первый пошел!!!! Остальные пониже будут.