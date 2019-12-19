В Барнауле задержали воришку женских колгот

19 декабря, в 15:05 неизвестный ограбил в магазин женского белья на улице Взлетной. Добычей стали шесть пар колготок, пишет "Инцидент Барнаул" в ВК.
Женский аксессуар понадобился мужчине среднего телослжения, которому на вид можно дать около 27 лет. Он был одет в темную куртку, спортивные штаны и темные ботинки. Его оперативно задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Похищенные колготки удалось изъять.
Комментарии
Не понял? Колготки изъяли... у кого? У неизвестного воришки, или парня 27 лет по фамилии ИваПерсидоров?