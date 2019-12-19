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Ответственность Томенко за исполнение нацпроектов "расширят и детализируют"

, ИА "Амител"
Персональная ответственность за выполнение госплана уже введена
Фото: propertinterest.com

Фото: propertinterest.com

Владимир Путин уверен, что пересматривать национальные проекты, большинство из которых заработали с 1 января 2019 года, не нужно. А вот усилить ответственность губернаторов за их исполнение не помешало бы. Об этом он заявил 19 декабря на большой пресс-конференции.

"Пересматривать нацпроекты не нужно. Персональная ответственность введена, но ее можно усилить, детализировать. Сами нацпроекты — это нечто масштабное, раньше мы не работали с помощью таких инструментов. Были госпрограммы, но это немного другое. Нацпроекты связаны с целями, под их достижение выделены ресурсы, введена персональная ответственность. По этим направлениям мы должны дальше двигаться", – сказал президент.

Он подчеркнул, что изначально беспокоился за их реализацию, но треть поставленных на 2019 год задач были успешно выполнены.

"Конечно, с первых шагов нужно было создать механизмы, принять нормативную базу. У меня возникло чувство тревоги, как дальше двигаться. Но из 38 целей, которые планировали на этот год, мы считаем, что 26 реализовано, а 12 не реализовано. Но по такому важнейшему направлению как расселение аварийного жилья мы не только выполнили задачу, а превысили в три раза. В целом ситуация нормальная, под контролем, надо смотреть, что происходит в реальной жизни, анализировать. Во что-то, конечно, нужно вносить коррективы. Но в целом пересматривать нацпроекты не нужно", – сказал Путин.

Нацпроекты в Алтайском крае

В Алтайском крае также идет реализация национальных проектов, в том числе и расселение аварийного жилья по программе "Устойчивое сокращение непригодного к проживанию жилищного фонда" на 2019-2024 годы. В этом году в регионе расселили 1760 кв. м жилья, в следующем планируют 12 тыс. Об этом рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев на пресс-конференции 9 декабря.

Программа "Устойчивое сокращение непригодного к проживанию жилищного фонда" направлена на расселение жилья, которое признано аварийным до 1 января 2017 года. В ее паспорте, размещенном на сайте Минстроя, сказано, что общая сумма финансирования до 2024 года составит 4 856 722,3 тыс. рублей. Она разбита на двухгодичные периоды. На 2019-2020 ожидается 390 млн рублей. Из этой суммы получена треть – 180 млн.

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