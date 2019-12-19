Владимир Путин дал понять, что больше не пойдет в президенты. На пресс-конференции 19 декабря он сказал, что "наверно, можно отменить" слово "подряд" в норме о сроках работы президента — не более двух сроков подряд. То есть президент предлагает просто не более двух сроков. Это автоматически значит, что сам Путин свой лимит уже выбрал.
Эта норма предусмотрена Конституцией. По словам Путина, он знает о дискуссиях вокруг возможных изменений главного документа страны.
"Я знаю о дискуссиях, вижу, слышу. Понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Это связано с возможным расширением прав парламента, изменений прерогатив президента и правительства", — отметил глава государства. Он заявил, что можно это делать, но аккуратно.
Напомним, срок президентства у Владимира Путина завершится в 2024 году. На пост главы государства он переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах.
Комментарии
Да! Конечно!! Уважаю Ваше решение!!! Алла вот тоже........
А про пенсионный возраст он что говорил? Про рост доходов? Про 25 миллионов новых рабочих мест? О налогах? А сделал что?